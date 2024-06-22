Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске

О безвременно ушедших, замученных карателями, погибших в горящих деревнях, от голода в тылу и ранений на фронте молятся сегодня белорусы. В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии прошла панихида по жертвам Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богослужение совершил архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Иосиф Станевский.

Подвиг воинов, принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков, сегодня вспоминают во всех католических храмах страны. Тех, кто до последнего вздоха защищал Родину от оккупантов. Не мало среди них священнослужителей и монахинь. Так, сестры-назаретанки из Новогрудка в 1943 году ценой собственных жизней спасли 120 местных жителей.