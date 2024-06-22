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Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске

22 июня 2024 10:35
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О безвременно ушедших, замученных карателями, погибших в горящих деревнях, от голода в тылу и ранений на фронте молятся сегодня белорусы. В архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии прошла панихида по жертвам Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богослужение совершил архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Иосиф Станевский.

Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске-1

Подвиг воинов, принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков, сегодня вспоминают во всех католических храмах страны. Тех, кто до последнего вздоха защищал Родину от оккупантов. Не мало среди них священнослужителей и монахинь. Так, сестры-назаретанки из Новогрудка в 1943 году ценой собственных жизней спасли 120 местных жителей.

Панихиду по жертвам Великой Отечественной провели в костёле Пресвятой Девы Марии в Минске-4

Иосиф Станевский, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:
Во всех храмах католических Беларуси проводятся святые мессы, молятся люди за погибших. Просим благословения для тех, кто еще помнит, чтобы Бог одарил их дарами своими, чтобы они могли нам, молодому поколению, передавать страшные, но правдивые истории.

# Католики Беларуси # общество

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