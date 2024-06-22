Вольфович: «Мы гордимся своими дедами и прадедами, которые воевали и отдали свои жизни за нашу свободу»
22 июня 1941-го – дата, навечно вписанная в героическую летопись нашей страны. Долг памяти и признательности всем, кто принял на себя удар врага, стоял насмерть, веря, что неравный бой с фашистами закончится победой, отдают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто»!
Каждая белорусская семья пережила горечь утраты, и эта рана не заживает с годами. Алые цветы – символ пролитой крови, стойкости и мужества, боли и памяти – ложатся к подножию величественного монумента Победы в центре столицы. Сюда идут благодарные потомки победителей всех возрастов, чтобы почтить их память.
Главы ведомств силового блока и руководство Госсекретариата Совета Безопасности 22 июня неизменно приходят к Вечному огню. С обелиска на людей в погонах смотрят воины-победители, чью миссию по защите Родины они продолжают нести. Борьба идет и сегодня, только она видоизменилась: противостоять приходится попыткам переписать историю, возрождению коричневой чумы и развязыванию новых конфликтов. Но белорусы помнят свою историю и никому не дадут ее уничтожить.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Деятельность нашего государства, нашего Президента, правительства, силового блока направлена прежде всего на обеспечение безопасности, на нейтрализацию современных вызовов и угроз, которые могут привести к разрушительнейшей войне. Гарантом этого являются наши структуры, военные организации государства – демонстрируют свои навыки, тем самым остужают горячие головы на Западе, которые пытаются спровоцировать очередной конфликт. Конфликт, который захлестнет сегодня всю Европу. Но мы помним уроки истории, мы ценим это. Мы гордимся своими дедами и прадедами, которые воевали и отдали свои жизни за нашу свободу. Поэтому мы сегодня в ответе за обеспечение безопасности.
Это возложение открыло символичный «Календарь памяти». Ежегодная культурно-патриотическая акция проходит в преддверие Дня Независимости. Первую страницу календаря традиционно перелистывают пограничники. В знак глубокого уважения и памяти о подвиге всех советских солдат, партизан и подпольщиков, принимавших участие в освобождении Беларуси, ежедневно до 3 июля у Вечного огня участники проекта будут перелистывать страницы истории. В календаре – события каждого дня войны в деталях и фактах. Для нас уроки прошлого не прошли бесследно. И благодаря тому, что мы помним о тех страшных событиях, сегодня Беларусь – форпост в противостоянии сил добра и зла, сохранения исторической памяти.