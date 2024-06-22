Вольфович: «Мы гордимся своими дедами и прадедами, которые воевали и отдали свои жизни за нашу свободу»

22 июня 1941-го – дата, навечно вписанная в героическую летопись нашей страны. Долг памяти и признательности всем, кто принял на себя удар врага, стоял насмерть, веря, что неравный бой с фашистами закончится победой, отдают белорусы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто»!

Каждая белорусская семья пережила горечь утраты, и эта рана не заживает с годами. Алые цветы – символ пролитой крови, стойкости и мужества, боли и памяти – ложатся к подножию величественного монумента Победы в центре столицы. Сюда идут благодарные потомки победителей всех возрастов, чтобы почтить их память.