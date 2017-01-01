Цены, услуги, пенсионный возраст и путешествия: какие новации ждут белорусов в 2017 году

Новости Беларуси. Одна из крупнейших сокровищниц знаний в Европе – Национальная библиотека – изображена на самой крупной купюре в 500 рублей – чем не иллюстрация приоритетов развития Беларуси. Их, кстати, пять – они были определены в ходе прошедшего в 2016 году Всебелорусского народного собрания: инвестиции, занятость, экспорт, информатизация и молодежь. Это стратегия развития на ближайшие годы. А что изменится в первые дни 2017-го, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина.

Если вы уже успели сходить за покупками, то должны были заметить новые ценники. Во-первых, стоимость продукции теперь указывается только в деньгах образца 2009 года. Во-вторых, магазинам рекомендовано указывать цены не только на товар в упаковке, но и за килограмм или литр, чтобы не вводить потребителя в заблуждение. Например, если сахар расфасован в пакеты по 900 граммов, то покупатель будет видеть две стоимости.

Положительно на кошельках белорусов отразятся рост минимальной зарплаты и базовой величины. Первая теперь составляет 265 рублей и ее учитывают при определении оплаты труда. Вторая выросла до 23 рублей и, исходя из этой цифры, будут формироваться стипендии, пособия, а также госпошлины и штрафы. Например, наказание за курение в неположенном месте составит 92 рубля, а регистрация брака обойдется в 23.

Кстати, браки теперь заключаются не только в ЗАГСах, но и на дому. С 1 января регистрирующие органы предлагают новые услуги. Например, выездная церемония в апартаментах новобрачных обойдется от 80 рублей, а если она пойдет по индивидуальному сценарию, то это уже 190.

Уйти на заслуженный отдых в 2017 году придется на полгода позже. Пенсионный возраст повышен на 6 месяцев. Для мужчин – 60,5 лет, для женщин – 55,5 соответственно. Решение принято в рамках пенсионной реформы.

Аналогично вырастет и минимальный страховой стаж. Это период, когда человек уплачивал взносы в фонд социальной защиты населения. В 2017 году он составит 16 лет. Если стажа не хватает, то работник может рассчитывать только на социальную пенсию.

Еще одно нововведение уже смогли ощутить белорусы, которые отправились отмечать праздники к родственникам в пограничную зону. Так вот, въезд и пребывание на данной территории теперь бесплатное, ранее взимали пошлину в 4 рубля 20 копеек.

Добраться до пограничья можно либо личным транспортом, либо на поезде, как правило, международных маршрутов. Путешественники с питомцами ранее должны были выкупать все места в купе для перевозки животных. Теперь эта норма отменена. Более того, если клетка компактная, то ее можно провозить как ручную кладь.

Содержание самих питомцев станет дешевле. Теперь налог на собак не привязан к их размеру. Платить придется одну десятую базовой величины, или 2 рубля 30 копеек, в месяц. Исключение составляют питомцы особо опасных пород – сбор за их содержание – 11,5 рублей.

И еще одно нововведение для водителей. Автомобильные аптечки отныне могут не включать таблетки, но в них необходимо иметь больше перевязочных материалов. Если решите приобретать медицинский набор нового стандарта, то стоит он будет порядка 14 рублей. Проверяют его, как правило, при прохождении технического осмотра транспортных средств, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.