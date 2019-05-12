«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах
Новости Беларуси. В день, который имеет большое значение для нашей страны, 9 Мая в городе Барановичи Брестской области свои двери для покупателей распахнул 800-й магазин торговой сети «Евроопт», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Современный просторный гипермаркет на улице Текстильная, 14А стал самым большим торговым объектом сети в районном центре.
Широкий ассортимент и качественное обслуживание оценила корреспондент Кристина Федорович.
Восьмое место среди городов Беларуси по численности населения. Почти 200 тысяч человек проживает в Барановичах. Сегодня это крупный административный центр, с развитой сферой торговли. А вот здесь остановимся. Именно вклад «Евроопта» особо весом. Новый магазин – уже 16-й торговый объект сети в Барановичах. До этого дня гипермаркет оставался лишь мечтой. Теперь это реальность.
Сервис, ассортимент и цены магазинов «Евроопт» хорошо знакомы горожанам, поэтому на церемонии открытия было впечатляюще многолюдно. Это событие здесь, кажется, ждали по-особенному!
Ждали! Всегда прийти и купить что-нибудь дешевое. Для нас, пенсионеров, это очень хорошо!
Ждали, конечно! Потому что очень хороший магазин.
Цены приемлемые, хорошие, обслуживание хорошее.
Под такие овации среди первых покупателей в новый гипермаркет зашла и семья Мороз. Говорят, ждали этого события долго. Еще бы, ведь раньше на закупки приходилось ездить в минский «Евроопт». Только четыре часа уходило на дорогу. Теперь всё необходимое под боком. Да и вдвойне приятно, когда так встречают теперь уже своих покупателей. Сюрпризы и подарки, праздничный концерт, дегустационные зоны с вкусными угощениями и специальная программа для самых маленьких.
Магазин большой. Один-единственный гипермаркет. Ассортимент всегда очень большой. Здесь всё можно сразу купить.
В радость и покупателю, и работодателю, и, конечно, новым сотрудникам. Открытие такого крупного торгового объекта – это и рост товарооборота в регионе, а значит, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и создание новых рабочих мест. Кстати, в этом гипермаркете их без малого 135.
Татьяна Осос, начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома:
В городе создаются рабочие места – это тоже важно, потому что более ста человек получили желанную работу. Это очень крупный розничный оператор, и в нашем городе очень весомый вклад в экономику идет от данного предприятия.
Честная конкуренция – это, безусловно, здоровая конкуренция, когда она идет между крупными ритейлами и направлена на снижение цен. Это очень выгодно для потребителя: он от этого только выигрывает.
Это определено выход на совершенно новый уровень торгового сервиса. Площадь гипермаркета – почти 2 тысячи квадратных метров. А ассортимент уже на момент открытия насчитывал более 20 тысяч различных товаров: хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и многое другое.
В магазине представлен большой выбор полуфабрикатов, а также аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка.
Кристина Федорович, корреспондент:
Кстати, быстро и вкусно перекусить можно прямо в гипермаркете – здесь организован уютный фуд-корт, где продают готовые блюда, в том числе суши и пиццу.
Еще одно преимущество нового объекта – большой цветочный отдел с профессиональным флористом.
Не будем забывать и про возможность принять участие в популярной игре, которая охватывает всю страну, – «Удача в придачу!». Что это, жителям Барановичей известно не понаслышке: в их копилке суперпризов уже девять авто и столичная квартира. Новоиспеченные конкуренты за право выиграть приятные призы с пустыми корзинами не ушли.
Отличный ассортимент, отличный магазин. Фрукты купили, цветочки взяли.
Такой большой ассортимент, очень приятно. Прекрасно, что в Барановичах появился гипер «Евроопт».
Вкусно и дешево. Намного дешевле. Магазин очень замечательный, большой.
Торговая карта сети «Евроопт» сегодня – это все области страны и практически все районы. Более 180 магазинов расположены в сельских населенных пунктах. Все они, вне зависимости от размера или географического положения, работают по единому стандарту обслуживания: цены «Евроопт» в глубинке не превышают стоимость товаров в городских объектах сети.
Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
В последнее время взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача – сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Мы готовы и впредь открывать красивые современные магазины с высоким уровнем торгового сервиса по всей стране.
Люди нас ждут, и главная задача нашей компании – дойти до каждого покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам с высоким торговым сервисом.
Время работы нового гипермаркета в Барановичах – с 9 до 23 часов, без обеда и выходных. А это значит, что теперь купить все необходимые продукты можно в одном месте и в любое удобное время.
*На правах рекламы.