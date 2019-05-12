«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах 

Новости Беларуси. В день, который имеет большое значение для нашей страны, 9 Мая в городе Барановичи Брестской области свои двери для покупателей распахнул 800-й магазин торговой сети «Евроопт», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Современный просторный гипермаркет на улице Текстильная, 14А стал самым большим торговым объектом сети в районном центре. Широкий ассортимент и качественное обслуживание оценила корреспондент Кристина Федорович.

Восьмое место среди городов Беларуси по численности населения. Почти 200 тысяч человек проживает в Барановичах. Сегодня это крупный административный центр, с развитой сферой торговли. А вот здесь остановимся. Именно вклад «Евроопта» особо весом. Новый магазин – уже 16-й торговый объект сети в Барановичах. До этого дня гипермаркет оставался лишь мечтой. Теперь это реальность. Сервис, ассортимент и цены магазинов «Евроопт» хорошо знакомы горожанам, поэтому на церемонии открытия было впечатляюще многолюдно. Это событие здесь, кажется, ждали по-особенному!

Ждали! Всегда прийти и купить что-нибудь дешевое. Для нас, пенсионеров, это очень хорошо!

Ждали, конечно! Потому что очень хороший магазин.

Цены приемлемые, хорошие, обслуживание хорошее. Под такие овации среди первых покупателей в новый гипермаркет зашла и семья Мороз. Говорят, ждали этого события долго. Еще бы, ведь раньше на закупки приходилось ездить в минский «Евроопт». Только четыре часа уходило на дорогу. Теперь всё необходимое под боком. Да и вдвойне приятно, когда так встречают теперь уже своих покупателей. Сюрпризы и подарки, праздничный концерт, дегустационные зоны с вкусными угощениями и специальная программа для самых маленьких.

Магазин большой. Один-единственный гипермаркет. Ассортимент всегда очень большой. Здесь всё можно сразу купить. В радость и покупателю, и работодателю, и, конечно, новым сотрудникам. Открытие такого крупного торгового объекта – это и рост товарооборота в регионе, а значит, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и создание новых рабочих мест. Кстати, в этом гипермаркете их без малого 135.

Татьяна Осос, начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома:

В городе создаются рабочие места – это тоже важно, потому что более ста человек получили желанную работу. Это очень крупный розничный оператор, и в нашем городе очень весомый вклад в экономику идет от данного предприятия. Честная конкуренция – это, безусловно, здоровая конкуренция, когда она идет между крупными ритейлами и направлена на снижение цен. Это очень выгодно для потребителя: он от этого только выигрывает.

Это определено выход на совершенно новый уровень торгового сервиса. Площадь гипермаркета – почти 2 тысячи квадратных метров. А ассортимент уже на момент открытия насчитывал более 20 тысяч различных товаров: хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и многое другое. В магазине представлен большой выбор полуфабрикатов, а также аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка.

Кристина Федорович, корреспондент:

Кстати, быстро и вкусно перекусить можно прямо в гипермаркете – здесь организован уютный фуд-корт, где продают готовые блюда, в том числе суши и пиццу. Еще одно преимущество нового объекта – большой цветочный отдел с профессиональным флористом.

Не будем забывать и про возможность принять участие в популярной игре, которая охватывает всю страну, – «Удача в придачу!». Что это, жителям Барановичей известно не понаслышке: в их копилке суперпризов уже девять авто и столичная квартира. Новоиспеченные конкуренты за право выиграть приятные призы с пустыми корзинами не ушли.

Отличный ассортимент, отличный магазин. Фрукты купили, цветочки взяли.

Такой большой ассортимент, очень приятно. Прекрасно, что в Барановичах появился гипер «Евроопт».

Вкусно и дешево. Намного дешевле. Магазин очень замечательный, большой.

Торговая карта сети «Евроопт» сегодня – это все области страны и практически все районы. Более 180 магазинов расположены в сельских населенных пунктах. Все они, вне зависимости от размера или географического положения, работают по единому стандарту обслуживания: цены «Евроопт» в глубинке не превышают стоимость товаров в городских объектах сети.