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«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах 

12 мая 2019 17:13
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Новости Беларуси. В день, который имеет большое значение для нашей страны, 9 Мая в городе Барановичи Брестской области свои двери для покупателей распахнул 800-й магазин торговой сети «Евроопт», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Современный просторный гипермаркет на улице Текстильная, 14А стал самым большим торговым объектом сети в районном центре.

Широкий ассортимент и качественное обслуживание оценила корреспондент Кристина Федорович.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -1

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -3

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -5

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -7

Восьмое место среди городов Беларуси по численности населения. Почти 200 тысяч человек проживает в Барановичах. Сегодня это крупный административный центр, с развитой сферой торговли. А вот здесь остановимся. Именно вклад «Евроопта» особо весом. Новый магазин – уже 16-й торговый объект сети в Барановичах. До этого дня гипермаркет оставался лишь мечтой. Теперь это реальность.

Сервис, ассортимент и цены магазинов «Евроопт» хорошо знакомы горожанам, поэтому на церемонии открытия было впечатляюще многолюдно. Это событие здесь, кажется, ждали по-особенному!

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -10

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -12

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -14

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -16

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -18

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -20

Ждали! Всегда прийти и купить что-нибудь дешевое. Для нас, пенсионеров, это очень хорошо!

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -23

Ждали, конечно! Потому что очень хороший магазин.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -26

Цены приемлемые, хорошие, обслуживание хорошее.

Под такие овации среди первых покупателей в новый гипермаркет зашла и семья Мороз. Говорят, ждали этого события долго. Еще бы, ведь раньше на закупки приходилось ездить в минский «Евроопт». Только четыре часа уходило на дорогу. Теперь всё необходимое под боком. Да и вдвойне приятно, когда так встречают теперь уже своих покупателей. Сюрпризы и подарки, праздничный концерт, дегустационные зоны с вкусными угощениями и специальная программа для самых маленьких.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -29

Магазин большой. Один-единственный гипермаркет. Ассортимент всегда очень большой. Здесь всё можно сразу купить.

В радость и покупателю, и работодателю, и, конечно, новым сотрудникам. Открытие такого крупного торгового объекта – это и рост товарооборота в регионе, а значит, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет и создание новых рабочих мест. Кстати, в этом гипермаркете их без малого 135.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -32

Татьяна Осос, начальник отдела торговли и услуг Барановичского горисполкома:
В городе создаются рабочие места – это тоже важно, потому что более ста человек получили желанную работу. Это очень крупный розничный оператор, и в нашем городе очень весомый вклад в экономику идет от данного предприятия. 

Честная конкуренция – это, безусловно, здоровая конкуренция, когда она идет между крупными ритейлами и направлена на снижение цен. Это очень выгодно для потребителя: он от этого только выигрывает.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -35

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -37

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -39

Это определено выход на совершенно новый уровень торгового сервиса. Площадь гипермаркета – почти 2 тысячи квадратных метров. А ассортимент уже на момент открытия насчитывал более 20 тысяч различных товаров: хлебобулочные и колбасные изделия, мясо и рыба, молочные продукты, бакалея, овощи и фрукты, бытовая химия и косметика, товары по уходу за детьми и многое другое.

В магазине представлен большой выбор полуфабрикатов, а также аппетитная готовая кулинария, румяная курочка гриль и ароматная свежая выпечка.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -42

Кристина Федорович, корреспондент:
Кстати, быстро и вкусно перекусить можно прямо в гипермаркете – здесь организован уютный фуд-корт, где продают готовые блюда, в том числе суши и пиццу.

Еще одно преимущество нового объекта – большой цветочный отдел с профессиональным флористом.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -45

Не будем забывать и про возможность принять участие в популярной игре, которая охватывает всю страну, – «Удача в придачу!». Что это, жителям Барановичей известно не понаслышке: в их копилке суперпризов уже девять авто и столичная квартира. Новоиспеченные конкуренты за право выиграть приятные призы с пустыми корзинами не ушли.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -48

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -50

Отличный ассортимент, отличный магазин. Фрукты купили, цветочки взяли.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -53

Такой большой ассортимент, очень приятно. Прекрасно, что в Барановичах появился гипер «Евроопт».

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -56

Вкусно и дешево. Намного дешевле. Магазин очень замечательный, большой.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -59

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -61

Торговая карта сети «Евроопт» сегодня – это все области страны и практически все районы. Более 180 магазинов расположены в сельских населенных пунктах. Все они, вне зависимости от размера или географического положения, работают по единому стандарту обслуживания: цены «Евроопт» в глубинке не превышают стоимость товаров в городских объектах сети.

«Цены приемлемые, обслуживание хорошее». Свой 800-й магазин «Евроопт» открыл в Барановичах -64

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы торговой сети «Евроопт»:
В последнее время взаимопонимание с представителями местной власти растет, ведь наша общая задача – сделать жизнь людей лучше и комфортнее. Мы готовы и впредь открывать красивые современные магазины с высоким уровнем торгового сервиса по всей стране.

Люди нас ждут, и главная задача нашей компании – дойти до каждого покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам с высоким торговым сервисом.

Время работы нового гипермаркета в Барановичах – с 9 до 23 часов, без обеда и выходных. А это значит, что теперь купить все необходимые продукты можно в одном месте и в любое удобное время.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Егор Хрусталев # Кристина Федорович # Татьяна Осос # Фотофакт

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