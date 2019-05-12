О военной истории своей семьи рассказала ведущая программы «Неделя» Юлия Огнева

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Акция, объединившая страну в едином порыве рассказать о тех, кто победил. Кто умирал, но не сдавался. Кто погиб ради Победы и кто выжил, несмотря ни на что, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ: Самые большие военные раны в моей семье были у деда, Павла Логвиновича Жука, ветерана Великой Отечественной войны. Не сказать, что я была благодарной слушательницей дедовых рассказов. Да и не сказать, что дед любил говорить о войне. Поэтому сейчас информацию собираю, где только возможно.

Дед воевал на хребте Муста-Тунтури. Три года военных действий на расстоянии броска гранаты. Схватки и перестрелки не затихали ни на день. Но фашистам так и не удалось прорвать оборону. Именно на хребте Муста-Тунтури впервые забуксовал план «Барбаросса». И именно там немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР.

Война для деда закончилась в Японии. Он был награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны II степени.

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