Цены на бензин повышаться не будут, а доходы белорусов вырастут

Новости Беларуси. Доходы белорусов в 2012-ом году вырастут. Об этом сообщил сегодня вице-премьер Сергей Румас на совместном заседании обеих палат Национального собрания.

Увеличатся доходы, по прогнозам правительства, за счет роста производительности труда, зарплаты и соцподдержки. Совет Министров ожидает, что ВВП Беларуси вырастет до пяти с половиной процентов. При этом вырастет добавочная стоимость продукции и снизится ее материалоемкость. Кроме того, республика рассчитывает привлечь около четырёх миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

На заседании также было отмечено, что очередь на строительство жилья в будущем году сократится, а цены на автотопливо с 1 декабря повышаться не будут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Румас, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Практически каждую субботу мы рассматриваем на заседании оперативного комитета ситуацию с вывозом топлива. Как вы знаете, неделю назад Правительство увеличило срок с 5 до 8 дней, когда граждане могут на своих автомобилях выезжать за границу, но не скажу, что это сильно изменило ситуацию на автомобильных заправках на границе. Изменения цен в декабре, «Белнефтехим» внес такие предложения, Правительство рассматривает, пока никакого решения не принято. Так что с 1 декабря цены не увеличатся.