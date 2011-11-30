Обязательное чипирование домашних животных намерены ввести в Беларуси

Такое новшество предусмотрено законопроектом «Об обращении с животными», который рассматривают парламентарии на осенней сессии.

По документу, у владельцев домашних питомцев появится ряд обязанностей. Например, нужно будет обеспечивать тишину в квартире, выгуливать собак в общественных местах на поводке и в наморднике. Уточнят и перечень потенциально опасных пород четвероногих, которых нельзя будет содержать в квартирах. Особое внимание – регулированию численности бездомных животных.

Сергей Коноплич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию:

Человек должен очень четко понять и взвесить, что это не плюшевый мишка, с которым можно побаловаться, а потом выбросить в мусорный ящик. Именно чип поможет владельцу вернуть потерявшееся животное.