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Обязательное чипирование домашних животных намерены ввести в Беларуси

30 ноября 2011 06:21
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Такое новшество предусмотрено законопроектом «Об обращении с животными», который рассматривают парламентарии на осенней сессии.

По документу, у владельцев домашних питомцев появится ряд обязанностей. Например, нужно будет обеспечивать тишину в квартире, выгуливать собак в общественных местах на поводке и в наморднике. Уточнят и перечень потенциально опасных пород четвероногих, которых нельзя будет содержать в квартирах. Особое внимание – регулированию численности бездомных животных.

Сергей Коноплич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользованию:
Человек должен очень четко понять и взвесить, что это  не плюшевый мишка, с которым можно побаловаться, а потом выбросить в мусорный ящик. Именно чип поможет владельцу вернуть потерявшееся животное.

# общество # Белоруссия

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