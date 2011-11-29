Опрос. Знакома ли минчанам дорожная азбука жестов

Новости Беларуси, Минск. Благотворительный вечер для детей-инвалидов и воспитанников домов-интернатов организовали минские кондитерские предприятия.
Новости Беларуси, Минск. Трудным подросткам предлагают наметить спортивные ориентиры в современных кружках по интересам. В планах также бесплатное посещение катков, бассейнов и теннисных кортов.
Новости России, Калининградская область. Приказ отдал президент России Дмитрий Медведев.
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