Опрос. Знакома ли минчанам дорожная азбука жестов

В Минске на базе физкультурно-оздоровительных комплексов создадут туристические клубы для трудных подростков

Новости Беларуси, Минск. Трудным подросткам предлагают наметить спортивные ориентиры в современных кружках по интересам. В планах также бесплатное посещение катков, бассейнов и теннисных кортов.