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«Позор на весь мир». Захарова прокомментировала отказ Киева от тел солдат ВСУ

10 июня 2025 11:28
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«Позор на весь мир». Захарова прокомментировала отказ Киева от тел солдат ВСУ-0

Представитель МИД РФ Мария Захарова подвергла критике отказ Киева забрать тела погибших украинских военных, назвав это бесчеловечным поступком.  ОБ этом пишет РИА Новости.

По ее словам, отказ возвращать павших идет вразрез с мировыми традициями и религией.

«Нет такой мировой религии, нет такой мировой традиции, нет такого опыта у человечества, чтобы не забирали своих воинов. Это позор на весь мир», – сказала она.

Она отметила, что Россия занимается идентификацией останков и настойчиво предлагает передать их для захоронения. Захарова заявила, что это свидетельствует о деградации киевского режима и его спонсоров.

Фото: pixabay

# Международная политика # Мария Захарова

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