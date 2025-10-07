Введение запрета на займы в иностранной валюте одобрили в Совете Республики
Выдача займов, национальная и общественная безопасность, ратификация документов. Эти вопросы обсудили в Совете Республики. Под руководством Натальи Кочановой прошло заседание четвертой сессии VIII созыва. Парламентарии рассмотрели и приняли шесть законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новшества затронули правила выдачи займов. Документ предполагает ряд запретов. Так, индивидуальные предприниматели и компании, которые не являются микрофинансовыми организациями, не смогут давать деньги в долг всем, кроме своих сотрудников.
Займы в иностранной валюте будут под запретом. Исключение – близкие родственники. Также деньги в долг нельзя будет брать под залог своей единственной квартиры или дома. Изменения в законодательстве призваны защитить белорусов от недобросовестных кредиторов.
Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Принимаемый сегодня законопроект действительно важен для каждого белоруса. Потому что было очень много претендентов, когда права граждан в рамках заемных отношений были нарушены. Все нормы закона направлены в первую очередь на исключение тех негативных случаев, которые имели место, и на максимальную защиту прав граждан в сфере заемных отношений.
Также обсудили нововведения, направленные на обеспечение национальной и общественной безопасности. Уже несколько лет в стране действуют ограничения на использование гражданских дронов. Но до сих пор находятся любители БПЛА, которых штрафы не останавливают. Парламентарии приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторное нарушение в течение года.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Как известно, научно-технический прогресс не стоит на месте. Беспилотный летательный аппарат является участником воздушного движения и, соответственно, создает угрозу как общественным, так и национальным интересам в части бесконтрольной эксплуатации. И, соответственно, может нарушить в том числе и личные, субъективные права граждан, в первую очередь право на частную жизнь. Поэтому установление подобного рода превентивных правых механизмов будет действенной защитой и гарантией соблюдения законодательства и недопущения противоправных действий.
Еще один важный вопрос – ратификация документов по сближению народов Союзного государства. Белорусы, постоянно проживающие в России, получат право участвовать в местных выборах. Наши соотечественники смогут не только голосовать, но и быть избранными в органы местного самоуправления.