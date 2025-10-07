Введение запрета на займы в иностранной валюте одобрили в Совете Республики

Выдача займов, национальная и общественная безопасность, ратификация документов. Эти вопросы обсудили в Совете Республики. Под руководством Натальи Кочановой прошло заседание четвертой сессии VIII созыва. Парламентарии рассмотрели и приняли шесть законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новшества затронули правила выдачи займов. Документ предполагает ряд запретов. Так, индивидуальные предприниматели и компании, которые не являются микрофинансовыми организациями, не смогут давать деньги в долг всем, кроме своих сотрудников. Займы в иностранной валюте будут под запретом. Исключение – близкие родственники. Также деньги в долг нельзя будет брать под залог своей единственной квартиры или дома. Изменения в законодательстве призваны защитить белорусов от недобросовестных кредиторов.

Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Принимаемый сегодня законопроект действительно важен для каждого белоруса. Потому что было очень много претендентов, когда права граждан в рамках заемных отношений были нарушены. Все нормы закона направлены в первую очередь на исключение тех негативных случаев, которые имели место, и на максимальную защиту прав граждан в сфере заемных отношений. Также обсудили нововведения, направленные на обеспечение национальной и общественной безопасности. Уже несколько лет в стране действуют ограничения на использование гражданских дронов. Но до сих пор находятся любители БПЛА, которых штрафы не останавливают. Парламентарии приняли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за повторное нарушение в течение года.