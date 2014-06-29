Центральный архив Минской области: на рассмотрение запроса может уходить от 1 дня до месяца и более, в зависимости от его характера

Новости Беларуси. 3 июля Беларусь отпразднует День Независимости. Масштабные мероприятия пройдут во всех уголках Минщины. И, наверное, важно в этот день не только порадоваться мирному небу над головой, но и вспомнить историю - свою, своих предков и всех тех, кто подарил нам эту независимость.

Они достойны того, чтобы помнили. Поэтому каждая деталь, связанная с этими людьми и их подвигами должна жить вечно. Поэтому программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в центральный архив Минской области, туда, где рукописи - говорят.