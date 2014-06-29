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Александр Лукашенко: Беларусь гордится молодым поколением — умным и талантливым, красивым и целеустремленным

29 июня 2014 13:58
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Новости Беларуси. Время молодых и активных. День молодежи отмечается 28 июня в Беларуси. В республике юношей и девушек более 2 млн. И это практически четверть населения страны. Забота о них — один из приоритетов государственной политики.

В Беларуси созданы все условия для того, чтобы каждый молодой человек мог сполна реализовать свой потенциал. Только за последние несколько лет в стране реализовано множество программ и проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С одним из самых ярких праздников юношей и девушек Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Беларусь гордится молодым поколением — умным и талантливым, красивым и целеустремленным. Вы мощная сила, от которой зависит завтрашний день страны. Именно вам предстоит взять на себя ответственность за развитие государства и строить его будущее.

# общество # Александр Лукашенко # Праздничные даты

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