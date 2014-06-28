28 июня в Минске стартовал фестиваль субкультур

Новости Беларуси. Минск грозится затмить Ибицу. По крайней мере, на 28 июня Минск стал настоящей столицей молодежи. В Минске стартовал фестиваль субкультур. Перфомафонс начался с «Огня танца». Зажигали участники в различных направлениях: брейк-дансе, стрите, спортивной латине, восточном танце. Вечером площадка превратилась в дискотеку: здесь сражаются лучшие диджеи.

Для участников это не только возможность продемонстрировать мастерство, но и творческое соревнование: победитель в каждой из заявленных номинаций представит Минск на Славянском базаре в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Кириленко, участница фестиваля «Минск — столица молодежи»:

В Минске мы уже выступаем не первый раз, но на открытой сцене это был наш дебют.

Полина Ходос, участница фестиваля «Минск — столица молодежи»:

Я считаю, что это очень хорошо для молодежи. Нам нравится здесь выступать.

Молодежный фестиваль проходит в зоне гостеприимства возле Дворца спорта. Ее открыли к Чемпионату мира по хоккею, а после первенства решили оставить. Много зрителей здесь и сегодня: кто-то на фестиваль, а кто-то просто отдохнуть. И те, и другие охотно делятся впечатлениями.

Зритель фестиваля:

Очень нравится. Побольше бы таких мероприятий. Пусть молодежь собирается, культура повышается у людей.