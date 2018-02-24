Цена зимних забав: как формируется стоимость проката коньков, лыж и тюбингов. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Почем зимний здоровый образ жизни? Во время приема граждан, который проводила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, поступила жалоба, что в Минске дорого стоят зимние активные развлечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Дехтяр, СТВ:

Как ускользнуть от больших затрат? Любишь с горочки кататься? Дешевле саночки с собой свои возить. Какие «плюшки» от резинового бублика? Мы попытались раскрутить эту тему и провести свое расследование.

Сервис высшего разряда. Для адептов ЗОЖ в Беларуси за последние годы созданы все условия: разнообразие спортивных объектов, едва ли не в шаговой доступности. Мобильный каток на Немиге. Первая и эксклюзивная площадка в Минске. Открылся еще 2009-м. Тогда он был в топе зимних здоровых развлечений.

В среднем за день сюда приходят покататься 400 желающих. Часовой сеанс с арендой коньков и входным билетом здесь стоит 7 рублей, предусмотрены и всевозможные скидки и акции: для студентов, многодетных, во время каникул, есть и льготный детский час. А посетители со своими коньками получают допуск на лед за 4 рубля.

Василий Анисимович, главный инженер мобильного катка Минска:

Формируется из экономических затрат. Это работа холодильных установок, вода, топливо. Если погода не благоволит, то мы вообще иногда работаем в минус.

На складе 700 пар коньков, ежегодно прокатный парк обновляется. Срок службы их не больше года. Так что в слагаемое цены, разумеется, включен и этот аспект.

Если на мобильном катке – качественный искусственный лед, состояние которого постоянно поддерживает техслужба, то, залитая по соседству арена под открытым небом, это лед, сделанный по дедовскому методу: вода на минус.

Кстати, арендовать коньки на час здесь стоит дороже – 4 рубля, зато вход свободный.

На трассе в Веснянке догоняем на лыжне 66-летнего Федора Лукича. Он здесь не то, что бывалый, каждый день пробегает по 5 километров. Комплект обмундирования личный, а вот для внука берет напрокат.

Алексей Муравицкий, приемщик пункта проката спортивного инвентаря:

В комплект лыж входит ботинки, палки, лыжи – стоит 5 рублей за час. Тюбинги столько же.

А это горнолыжный комплекс на окраине Минска. Даже не в самый прайм-тайм здесь всегда многолюдно. Вот пятилетние малышки готовятся обкатать склон с инструктором.

А пока мы изучаем прейскурант. Для детей до 12 лет и взрослых старше 70-ти предусмотрены 50-процентные скидки. Набор всей горнолыжной амуниции для взрослых за час обойдется в 9 рублей, за день 20. Аналогичный ценник и на сноуборд-пакет.

Александр Гребнев, директор учебного-развлекательного горнолыжного центра Минска:

В нашем горно-лыжном комплексе цены не меняются уже несколько лет подряд. Некоторые позиции цены даже снижаются. Цена включает себестоимость затрат и минимальную рентабельность. В 2018 году наблюдается положительная тенденция, люди активны, это благодаря политике нашего государства, которая проводится в сфере спорта.

Пройти на склон бесплатно можно и со своими лыжами, оплатив только услуги электроподъемника – 6 рублей.

Кстати, мы подсчитали, за сколько у активных любителей окупаются приобретенные в личное пользование бюджетные варианты коньков, тюбинга и лыжного набора.