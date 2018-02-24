Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке

Новости Беларуси. Первый агрогородок в этом году газифицировали в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природный газ пришел в Шайтерово Верхнедвинского района. Горячая вода и круглосуточное отопление – блага цивилизации, которые люди ждали здесь давно. Благодаря голубому топливу открываются и новые перспективы для местного хозяйства – одного из лучших в северном регионе страны.

Модернизация производства, строительство нового цеха, отказ от дизельного топлива на зерносушилках. Природный газ теперь поможет хозяйству агрогородка Шайтерово воплотить в жизнь те проекты, которые ранее были, в принципе, невозможны.

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:

Газификация для Витебской области наиболее важна, наверное, нежели для других регионов страны. Почему? Мы находимся достаточно в жестких северных условиях. Затраты на производство продукции у нас всегда выше.

Зерносушилки на газ переведут уже к уборочной 2018-го. Постепенно увеличат поголовье свиней, для них и других животных улучшат условия содержания. В планах на ближайший год зарабатывать на 2 миллиона рублей больше.

Михаил Гумненков, директор сельскохозяйственного предприятия:

На свиноводческом комплексе мы где-то сэкономим в год порядка 500 тысяч рублей.

Детский сад, школа, дом культуры, сельсовет, амбулатория, магазины. Жизнь в агрогородке максимально комфортна. И конечной точкой в создании улучшенных условий для жизни стал природный газ.

Александр Бранцевич, заместитель генерального директора Витебскоблгаза:

За счет проведения процедуры по снижению цены и подрядных торгов, на данном объекте было сэкономлено порядка 220 тысяч белорусских рублей. Объект был введен в кратчайшие сроки, что и позволило сэкономить эти средства бюджета.

В Шайтерово – почти 250 домов и более 600 местных жителей. 73 семьи уже сегодня готовы заключить договора и заняться подведением газа к своему жилью.

Леля Булавская, житель агрогородка Шайтерово:

Облегчится у нас с дровами все. Мы придем с работы, у нас будет тепло, уютно, хорошо. И всегда по хозяйству сварить нам будет легче, проще. Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат и успех.

Законодательство для сельских жителей предусматривает определенную материальную поддержку в вопросе газификации. Есть возможность воспользоваться льготным кредитом.