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Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке

24 февраля 2018 15:33
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Новости Беларуси. Первый агрогородок в этом году газифицировали в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -1

Природный газ пришел в Шайтерово Верхнедвинского района. Горячая вода и круглосуточное отопление – блага цивилизации, которые люди ждали здесь давно. Благодаря голубому топливу открываются и новые перспективы для местного хозяйства – одного из лучших в северном регионе страны.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -3

Модернизация производства, строительство нового цеха, отказ от дизельного топлива на зерносушилках. Природный газ теперь поможет хозяйству агрогородка Шайтерово воплотить в жизнь те проекты, которые ранее были, в принципе, невозможны.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -5

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
Газификация для Витебской области наиболее важна, наверное, нежели для других регионов страны. Почему? Мы находимся достаточно в жестких северных условиях. Затраты на производство продукции у нас всегда выше.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -7

Зерносушилки на газ переведут уже к уборочной 2018-го. Постепенно увеличат поголовье свиней, для них и других животных улучшат условия содержания. В планах на ближайший год зарабатывать на 2 миллиона рублей больше.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -9

Михаил Гумненков, директор сельскохозяйственного предприятия:
На свиноводческом комплексе мы где-то сэкономим в год порядка 500 тысяч рублей.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -11

Детский сад, школа, дом культуры, сельсовет, амбулатория, магазины. Жизнь в агрогородке максимально комфортна. И конечной точкой в создании улучшенных условий для жизни стал природный газ.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -13

Александр Бранцевич, заместитель генерального директора Витебскоблгаза:
За счет проведения процедуры по снижению цены и подрядных торгов, на данном объекте было сэкономлено порядка 220 тысяч белорусских рублей. Объект был введен в кратчайшие сроки, что и позволило сэкономить эти средства бюджета.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -15

В Шайтерово – почти 250 домов и более 600 местных жителей. 73 семьи уже сегодня готовы заключить договора и заняться подведением газа к своему жилью.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -17

Леля Булавская, житель агрогородка Шайтерово:
Облегчится у нас с дровами все. Мы придем с работы, у нас будет тепло, уютно, хорошо. И всегда по хозяйству сварить нам будет легче, проще. Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат и успех.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -19

Законодательство для сельских жителей предусматривает определенную материальную поддержку в вопросе газификации. Есть возможность воспользоваться льготным кредитом.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -21

Анастасия Бут, СТВ:
Природный газ облегчает и удешевляет жизнь как людей, так и целых предприятий. Сегодня газификация села – одна из приоритетных задач государства. К 2018 году голубое топливо пришло в 25 тысяч городов и поселков Беларуси.

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -23

Мы очень надеемся, что это даст нам большой результат: жители Шайтерово о подключении природного газа в агрогородке -25

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Николай Шерстнев

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