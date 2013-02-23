На «Линии Сталина» воссоздали бои Великой Отечественной и афганской войны

Новости Беларуси. На «Линии Сталина» 23 февраля реконструировали бои Великой Отечественной и войны в Афганистане.

Постановки полностью соответствовали реальным событиям и в итоге – советские войска вновь одержали победу. Кроме воссозданных эпизодов гостям комплекса продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою и купольной акробатике. Свои умения представили и кинологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Гулевич, участник клуба реконструкции «Память»:

Что такое реконструкция? Это машина времени. Ты переносишься в то прошлое, когда мой дед, ваш дед воевали, защищали свою Родину, свой дом, свою семью. И это святая обязанность любого мужчины – отдать дань уважения всем, кто служил, служит и будет служить, нашим потомкам.

Степан Тарасевич, участник реконструкции:

Мы победили. Эмоции переполняют. Слов просто нету. Дыхание перехватывает. Погода сегодня хорошая выдалась. С утра было морозно, сейчас солнышко. Все хорошо. Мы победили! С праздником всех!