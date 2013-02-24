Гимназия Держинска: здесь учат, как набрать 100 баллов по ЦТ!

Новости Минской области. Слава этого учебного заведения гремит на всю Беларусь. Среди его выпускников немало известных персон, в том числе и участница «Евровидения» Анастасия Винникова.

Гимназия Держинска - лучшее учреждение в организации учебного процесса Минской области. Это дает право преподавателям и гимназистам заслуженно гордиться своими успехами. 90% выпускников поступили в прошлом году в ВУЗы. Многие учащиеся - стипендиаты специального фонда президента, участники и победители многих олимпиад. А, например, выпускница гимназии Анна Бондарчик набрала 100 баллов на Централизованном тестировании по математике. В гимназии сильна и языковая школа - на факультативах изучают польский, французский и китайский языки.

Корреспонденты программы «Центральный регион» на СТВ узнали все секреты успеха гимназии города Держинска и пообщались с ее директором - Людмилой Колодинской.