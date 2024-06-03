ЦЭ в Беларуси – стало легче или сложнее? Рассказал выпускник

Образовательный зачет! Как прошли ЦЭ? Что предвещает вступительная кампания? Какие специальности в тренде? И какие школьные сани готовить уже с лета: что с единой формой, новыми программами и питанием? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
Егор, ты выпускник, для тебя эта выпускная кампания впервые, волнительно. Я понимаю, что вы на переменах обсуждали, как это было раньше и насколько лучше сейчас.
Что изменилось в выпускной кампании 2024 года? Ответил замминистра образования – подробности.
Егор Жоров, выпускник школы № 67 Минска:
Если брать русский язык, то его упростили в разы, он стал легче, чем в прошлом году. Если брать первый экзамен 27-го, то он тоже был легким, но некоторые вопросы вызывали сомнения. Взяли даты, которые один раз упоминаются в учебнике. И дальше их нигде нельзя найти. Если брать математику, как говорят мои одноклассники, там было все очень сложно. Были задания прошлых лет.
Кирилл Казаков:
В 10, 11 классах школьники обычно готовятся. Вы же прекрасно понимали, как будут устроены экзамены, какие будут вопросы.
Егор Жоров:
Да, это было ожидаемо. Но некоторые вопросы вызвали сомнения, так как была немножко формулировка странная.
Кирилл Казаков:
А организация, то, что не в своей школе сдаете?
Егор Жоров:
Это никак не смущало. Все прошло спокойно. Единственное замечание, что было в кабинетах душно.
4 человека удалены. Эксклюзивная информация о ЦТ 3 июня.