ЦЭ, ЦТ, набор в вузы, цена за обучение – Андрей Иванец о нюансах вступительной кампании-2024

Буквально безграничные перспективы перед человеком открывает образование. Без него вряд ли получится пробиться поближе к звездам. Так что хороший диплом – первая ступень к успеху и открытиям. А на днях в Министерстве образования поделились деталями вступительной кампании-2024, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Какие новации ждут абитуриентов, что по стоимости обучения и как будут набирать целевиков? Об этом и не только мы поговорили с профильным министром. С 9 апреля по 22 апреля пройдет регистрация на централизованное тестирование Ольга Коршун, СТВ:

Андрей Иванович, скоро начинается новая вступительная кампания в вузы и ссузы. Каких нововведений в этом году можем ожидать?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Хотел бы сказать то, что вступительная кампания фактически уже началась 20 марта. Потому что с 20 марта началась регистрация на централизованный экзамен. Хотел бы акцентировать внимание, что с 9 апреля по 22 апреля пройдет регистрация на централизованное тестирование. И вот здесь, конечно, каждый абитуриент, родители абитуриента, должен каждый сам позаботиться о том, чтобы пройти своевременно эту регистрацию. Потому что бывают такие случаи, когда кто-то забывает, кто-то думает, что потом можно будет позже зарегистрироваться. В этом году сроки проведения ЦЭ и ЦТ единые – 27 мая и 30 мая, соответственно, ребята (и выпускники прошлых лет, и выпускники этого года) сдадут предмет по выбору и, соответственно, один из государственных языков: русский или белорусский, на выбор. Для тех ребят, которые собираются поступать в университеты, 3 и 6 июня пройдет централизованное тестирование. Распределение предметов будет опубликовано до начала проведения регистрации на ЦТ. Хотел бы отметить, что задания, которые будут использоваться при проведении ЦЭ и ЦТ, являются абсолютно идентичными как по сложности, так и по их структуре, по их организации. И более того, пункты проведения централизованного экзамена, централизованного тестирования будут совпадать. ЦЭ лишь только будет проводиться в 144 пунктах для того, чтобы каждый молодой человек в своем районе имел доступную возможность, далеко не уезжая, сдать выпускной экзамен. А ЦТ будет проходить, как и ранее, в 40 пунктах, которые также у нас определены. В Беларуси увеличат количество бюджетных мест в вузах и ссузах

Ольга Коршун:

Практикоориентированное образование для нас является приоритетом, и заказчики кадров, кажется, достаточно активно участвуют в работе по подготовке будущих специалистов для своих предприятий. В этой связи какие планы по набору целевиков в этом году в вузы и ссузы? Андрей Иванец:

Анализируя результаты прошлой и позапрошлой вступительной кампании, мы видим то, что количество ребят, которые поступают на целевую форму подготовки, с каждым годом растет. Уверены, в этом году мы сегодня вправе ожидать тоже такого роста. Но хотел бы акцентировать внимание на то, что в этом году существенным образом ужесточены требования к тем ребятам, которые хотят поступить на целевую форму подготовки. Здесь очень важный аспект. Средний балл аттестата должен быть не ниже семи баллов. Ольга Коршун:

В целом что по количеству, по набору студентов в вузы? Определено? Вот недавно была информация, некоторые медиа распространяли, что минские вузы будут значительно сокращать количество абитуриентов, студентов.

Андрей Иванец:

Хотел бы отметить то, что планируем в этом году прием на уровень высшего образования сохранить на уровне прошлого года, но при этом количество бюджетных мест будет более чем на 3 000 увеличено. Это очень существенный шаг в первую очередь навстречу будущим медикам, педагогам, тем ребятам, которые будут связывать с инженерно-техническими специальностями свою будущую жизнь. В этом году увеличиваем наборы в наши колледжи, как и в прошлом году. Мы ожидаем существенный рост порядка на 3-3,5 тысячи бюджетных мест на уровне среднего специального образования, порядка на 1,5 тысячи рост на уровне профессионально-технического образования. Ольга Коршун:

В этом году планируется ли повышение стоимости за обучение в вузах? Андрей Иванец:

Мы видим, что сегодня количество платной формы обучения по ряду вузов снижается, снижается существенно. Фактически для будущего педагога, учителя мы практически полностью перешли на бюджетную форму получения образования для тех ребят, которые будут поступать уже в этом году. По медицинским работникам мы фактически тоже перешли, уже практически 90 % набора – это будет тоже бюджетный набор, это тоже очень важный аспект. Конечно, есть и определенный перечень специальностей, который сегодня у нас не востребован экономикой, но вместе с тем ребята хотят туда поступать. В таких случаях мы идем навстречу и предусматриваем, чтобы в наших вузах были места для платной формы получения образования. Но задачу по оптимизации расходов мы видим сегодня как первоочередную на подготовку специалистов. Но очень важно не потерять и качество подготовки. Как работает комиссия, проверяющая систему высшего образования? Ольга Коршун:

С марта работает комиссия, будет проверять систему высшего образования. Уже есть какие-то первые результаты?