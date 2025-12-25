Начали работать уже в июне – художник-конструктор рассказал, как создавалась концепция ёлки на Октябрьской площади

Бусы, баранки, шары, город сияет огнями. А главная елка страны – это 30 метров стиля и зимней сказки. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на минимализм в золотых и серебряных тонах. Но главный секрет скрыт в деталях.
Бусы, баранки, шары, город сияет огнями. А главная елка страны – это 30 метров стиля и зимней сказки. В этом сезоне дизайнеры сделали ставку на минимализм в золотых и серебряных тонах. Но главный секрет скрыт в деталях.
Фрезерованные игрушки с фантазийными сюжетами возвращают нас в атмосферу детства, а заснеженные ветви добавляют хвое природного объема.
О том, как рождался этот образ, нам рассказал Ярослав, человек, который реализовал идею новогодней красавицы.
Ярослав Молокович, художник-конструктор отдела дизайна ГП «Минскреклама»:
В этом году концепция Октябрьской площади состоит из главной елки и 12 арок. Каждая арка представляет собой месяц, в котором есть иллюстрации, которые показывают те или иные ассоциации, которые связывают людей с этой порой года. Они расположены в виде циферблата. Начало работы над идеей конструкции и елки возникает уже в июне. Это довольно долгий процесс, и за несколько месяцев до Нового года начинается работа. Изначально это эскизы в электронном виде, рендеры, наброски конструкции. Затем, исходя из изображений, конструкторы составляют документацию, по которой уже производство делает все эти конструкции.
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