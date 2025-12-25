Прямой эфир

В год Огненной Лошади без красного цвета никуда! Имиджмейкер подобрала четыре образа на корпоратив

25 декабря 2025 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В год Огненной Лошади без красного цвета никуда! Имиджмейкер подобрала четыре образа на корпоратив-1

Ирина Ильинская, имиджмейкер:
Корпоратив – прекрасное время для того, чтобы забыть о рабочих буднях и погрузиться в атмосферу праздника, блеснуть, нарядиться, пообщаться с коллегами и выйти во всей красе. И сейчас я расскажу вам о том, как подобрать наряд для новогоднего корпоратива.

В год Огненной Лошади без красного цвета никуда! Имиджмейкер подобрала четыре образа на корпоратив-3

2026 год – год Огненной Лошади, поэтому без красного цвета никуда.

В год Огненной Лошади без красного цвета никуда! Имиджмейкер подобрала четыре образа на корпоратив-5

Первый образ, который я подобрала, – это платье в пайетки. Блеск по-прежнему остается в тренде. Дополнили мы это акцентным украшением. Здесь у нас прекрасная спинка, и наверх мы можем накинуть шубку, чтобы не замерзнуть.

Далее смотрите в видео.

# Мода # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Начали работать уже в июне – художник-конструктор рассказал, как создавалась концепция ёлки на Октябрьской площади
25 декабря 2025 14:15

Начали работать уже в июне – художник-конструктор рассказал, как создавалась концепция ёлки на Октябрьской площади

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»
25 декабря 2025 13:42

Резиденция военного Деда Мороза открылась на «Линия Сталина»

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах
25 декабря 2025 13:40

ГАИ Беларуси усилила контроль на дорогах