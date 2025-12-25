В год Огненной Лошади без красного цвета никуда! Имиджмейкер подобрала четыре образа на корпоратив

Ирина Ильинская, имиджмейкер:

Корпоратив – прекрасное время для того, чтобы забыть о рабочих буднях и погрузиться в атмосферу праздника, блеснуть, нарядиться, пообщаться с коллегами и выйти во всей красе. И сейчас я расскажу вам о том, как подобрать наряд для новогоднего корпоратива.

2026 год – год Огненной Лошади, поэтому без красного цвета никуда.