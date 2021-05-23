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Cамолёт Ryanair приземлился в аэропорту в Вильнюсе. Как и когда он улетал из Минска?

23 мая 2021 21:03
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Новости Беларуси. Cамолет Ryanair вылетел из минского аэропорта – пассажиры прошли досмотр, загрузили багаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск

Cамолёт Ryanair приземлился в аэропорту в Вильнюсе. Как и когда он улетал из Минска?-1

Борт провел в Национальному аэропорту «Минск» порядка 7 часов. И вот кадры, как борт уже на рулежной дорожке и отлетает в конечный пункт маршрута – Вильнюс.

Cамолёт Ryanair приземлился в аэропорту в Вильнюсе. Как и когда он улетал из Минска?-4

Как сообщалось ранее, самолет проследовал в воздушном сопровождении белорусской военной авиации и сейчас уже добрался до конечного пункта назначения.

# Самолет # общество # Фотофакт

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