Cамолёт Ryanair приземлился в аэропорту в Вильнюсе. Как и когда он улетал из Минска?

Новости Беларуси. Cамолет Ryanair вылетел из минского аэропорта – пассажиры прошли досмотр, загрузили багаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск
Новости Беларуси. Cамолет Ryanair вылетел из минского аэропорта – пассажиры прошли досмотр, загрузили багаж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Борт компании Ryanair экстренно сел в Национальном аэропорту Минск
Борт провел в Национальному аэропорту «Минск» порядка 7 часов. И вот кадры, как борт уже на рулежной дорожке и отлетает в конечный пункт маршрута – Вильнюс.
Как сообщалось ранее, самолет проследовал в воздушном сопровождении белорусской военной авиации и сейчас уже добрался до конечного пункта назначения.