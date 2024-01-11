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БЖД существенно нарастила объём экспортных контейнерных перевозок в 2023-м

11 января 2024 06:30
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Развитие экспортных перевозок и продвижение нашей продукции на внешние рынки – стратегические направления работы Белорусской железной дороги. Особое внимание объемам перевозки продукции предприятий в контейнерах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЖД существенно нарастила объём экспортных контейнерных перевозок в 2023-м-1

Благодаря эффективному взаимодействию с отправителями и получателями грузов, транспортно-логистическими компаниями и железнодорожными администрациями общий объем экспортных перевозок грузов в контейнерах в 2023 году по сравнению с 2022-м вырос более чем на 60 %. Значительно увеличились и контейнерные перевозки в Китай.

По оперативным данным, белорусскими грузоотправителями погружено и отправлено назначением в КНР как по сухопутным маршрутам, так и с задействованием портов России более полутора тысяч контейнерных поездов, а это на половину больше, чем годом ранее.

# Белорусская железная дорога # общество

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