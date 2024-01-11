Дети из Донбасса возвращаются домой после зимних каникул в Беларуси

Каникулы под мирным небом Беларуси для детей из Донбасса подошли к концу. Перед тем, как отправиться на родину, они побывали в Гомельской епархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси подростков не только лечили, но и развлекали. Здесь они встретили Новый год и Рождество, посетили праздничные представления, концерты и экскурсии. Белорусы сделали все, чтобы на эти дни дети забыли о бомбежках и выстрелах, которые не прекращаются долгое время на их родине.

Нелля Денисенко, воспитатель Антрацитовской специальной коррекционной школы-интерната: Вы знаете, не только удалось, а еще удалось даже полюбить. И так полюбить, вроде бы это наша родная страна. Дети уезжают с самыми яркими, самыми светлыми впечатлениями, со знаниями и с любовью в душе. И они окутаны были этой любовью здесь. Большое спасибо всем.

Елена Ярошевич, координатор проектов благотворительного фонда имени А. Талая:

Здесь очень много маленьких деток, которые, по сути дела, другой жизни не видели. То есть они родились уже тогда, когда было очень неспокойно на их родине. Поэтому для них очень многие вещи, наверное, внове, совсем новые. Каких-то вещей они совсем не знают, что, может быть, для наших деток такого же возраста уже очень привычно. Поэтому отпускаем, немножко волнуемся, но надеемся, что еще приедут к нам в гости.

Благотворительный фонд Алексея Талая шефствует над детьми Донбасса не первый год. Помощь оказывается и на уровне Союзного государства. Благодаря этой инициативе более 3 000 школьников из зоны военного конфликта отдохнули в нашей стране.