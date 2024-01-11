Ельский район отмечает 80 лет освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Спустя 80 лет Беларусь вспоминает, как город за городом избавлялась от гнета фашистской оккупации. Главное, чем мы можем отблагодарить героев-освободителей, – сохранить память об их подвиге и не потерять возрожденную страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша память – гарантия мира в будущем. Об этом говорил Александр Лукашенко во время церемонии вручения премии «За духовное возрождение» и специальных премий Президента. Мир – важнейшая ценность, и в Беларуси знают его цену.

80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистской оккупации празднует 11 января Ельский район. Более 5 000 человек захватчики здесь убили за два с половиной года; полторы тысячи угнали отсюда на принудительные работы в Германию. Несколько деревень были уничтожены вместе с жителями. Бои за Ельск растянулись на месяцы. Первые попытки освободить район были предприняты еще в конце ноября 1943-го. Полностью от захватчиков его очистили к восьми утра 11 января 1944-го. Чтобы еще раз вспомнить о подвиге освободителей, сегодня на митинге в городском сквере соберутся местные жители. Продолжится патриотическая акция «На пути к Победе!» Она стартовала в конце сентября в Комарине.