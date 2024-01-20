Бывшие заключённые вышли на уборку снега в Минске

Необычная профилактическая акция прошла сегодня в Минске. На уборку снега вышли бывшие заключенные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с милиционерами они очистили территории возле детских садов, приютов, больниц и других соцобъектов в разных районах столицы.

К трудовой акции подключились ранее судимые минчане, которые уже освободились из мест лишения свободы. Помогали с уборкой и те граждане, наказание которых не связано с изоляцией от общества. Перед началом работ с ними провели профилактическую беседу и инструктаж по технике безопасности. Новая инициатива – возможность исправить ошибки, помогая при этом обществу.

Это важно, потому что приносим пользу обществу, в частности детям.

Помогаем детям в уборке детского сада, очищаем площадку. Ты как бы очищаешь себя, становишься на путь исправления. То, что ты где-то посидишь, ты ничему не научишься, а так хоть начнешь исправляться, хотя бы морально. И увидят люди, что ты становишься совершенно другим человеком.

Иван Соколовский, начальник отдела надзорно-исполнительной деятельности ГУВД Мингорисполкома:

С лопатой работают люди, которые однажды в определенных обстоятельствах переступили черту закона и своими действиями нанесли вред обществу. Сегодня они инициативно помогают.

Такая профилактическая акция прошла в Минске впервые. В ГУВД обещают взять полезную практику на вооружение и развивать ее.