Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром

Лена Климук, кулинар:
Приготовим закусочные булочки с ветчиной и сыром.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим закусочные булочки с ветчиной и сыром.
Натираем ветчину и сыр на крупную терку. Сюда подойдет любой сыр: от мягкого до пармезана.
Стол припыляем небольшим количеством муки и будем раскатывать тесто.
Перемешиваем начинку и выкладываем на тесто. Присыпем прованскими травами.
Делаем булочки по принципу синнабонов: сворачиваем в рулет.
Смажем форму оливковым маслом. Нарезаем рулет на небольшие шайбы. Перекладываем сырые булочки в форму достаточно близко друг к другу.
Смажем будущие колбасные синнабоны оливковым маслом. Присыпем семечками, их можно не обжаривать, они запекутся в духовке. Нужно, чтобы тесто «походило», поэтому прикроем его на 10 минут бумажным полотенцем.
Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.
Булочки подошли, и мы отправляем их в духовку.
Завтрак готов.
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