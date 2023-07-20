Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром

Лена Климук, кулинар:

Приготовим закусочные булочки с ветчиной и сыром.

Натираем ветчину и сыр на крупную терку. Сюда подойдет любой сыр: от мягкого до пармезана.

Стол припыляем небольшим количеством муки и будем раскатывать тесто.

Перемешиваем начинку и выкладываем на тесто. Присыпем прованскими травами.

Делаем булочки по принципу синнабонов: сворачиваем в рулет.

Смажем форму оливковым маслом. Нарезаем рулет на небольшие шайбы. Перекладываем сырые булочки в форму достаточно близко друг к другу.

Смажем будущие колбасные синнабоны оливковым маслом. Присыпем семечками, их можно не обжаривать, они запекутся в духовке. Нужно, чтобы тесто «походило», поэтому прикроем его на 10 минут бумажным полотенцем.

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Булочки подошли, и мы отправляем их в духовку.