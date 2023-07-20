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Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром

20 июля 2023 08:09
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим закусочные булочки с ветчиной и сыром.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-1

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-3

Натираем ветчину и сыр на крупную терку. Сюда подойдет любой сыр: от мягкого до пармезана.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-6

Стол припыляем небольшим количеством муки и будем раскатывать тесто.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-9

Перемешиваем начинку и выкладываем на тесто. Присыпем прованскими травами.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-12

Делаем булочки по принципу синнабонов: сворачиваем в рулет.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-15

Смажем форму оливковым маслом. Нарезаем рулет на небольшие шайбы. Перекладываем сырые булочки в форму достаточно близко друг к другу.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-18

Смажем будущие колбасные синнабоны оливковым маслом. Присыпем семечками, их можно не обжаривать, они запекутся в духовке. Нужно, чтобы тесто «походило», поэтому прикроем его на 10 минут бумажным полотенцем.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-21

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-24

Булочки подошли, и мы отправляем их в духовку.

Рецепт интересной закуски. Рассказываем, как быстро приготовить булочки с ветчиной и сыром-27

Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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