Бесплатно посещать культурные объекты в Витебске и Орше смогут аккредитованные на II Игры стран СНГ

Там специально к предстоящему спортивному событию дополнительно разработано около 25 пешеходных маршрутов, которые охватят исторические части городов, расскажут о достижениях региона, в том числе в спорте. Напомним, Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Витебск примет соревнования мастеров муай-тай, а боксеры выйдут на ринг в Орше. Турниры определят сильнейших в 20 видах спорта. Они пройдут в городах Беларуси.