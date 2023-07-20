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Бесплатно посещать культурные объекты в Витебске и Орше смогут аккредитованные на II Игры стран СНГ

20 июля 2023 08:19
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Новости Беларуси. Аккредитованные на II Играх стран СНГ смогут бесплатно посещать культурные объекты Витебска и Орши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бесплатно посещать культурные объекты в Витебске и Орше смогут аккредитованные на II Игры стран СНГ-1

Там специально к предстоящему спортивному событию дополнительно разработано около 25 пешеходных маршрутов, которые охватят исторические части городов, расскажут о достижениях региона, в том числе в спорте. Напомним, Игры стран СНГ пройдут в Беларуси с 4 по 14 августа. Витебск примет соревнования мастеров муай-тай, а боксеры выйдут на ринг в Орше. Турниры определят сильнейших в 20 видах спорта. Они пройдут в городах Беларуси.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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