«Бывает, отель – не самый хороший». Плюсы и минусы «горящих» путёвок

Рискованно, но экономно! «Горящие» путёвки – на сегодняшний день, самый раскрученный вариант экономии на туре. Одним словом, сладкое предложение для любителей путешествий.

Татьяна Губич, начальник отдела по туризму:

«Горящие» путёвки формируются, когда у оператора не загружаются места на рейсе или самолете, и не дозагружаются гарантированные места в отеле. Тем самым, для того, чтобы избежать больших потерь, оператор снижает цены для того, чтобы это было привлекательнее для клиентов, увеличить спрос. И для того, чтобы не уйти в очень-очень сильный минус. «Горящие» путёвки отличаются от обычных лишь срочностью вылета. Они предлагаются турфирмами за несколько дней до путешествия, реже – за неделю. Ещё одним недостатком таких путёвок является ограниченное число предложений для отдыха. Как правило, это – безвизовые страны, например, Турция или Египет.

Татьяна Губич:

Очень часто наши клиенты звонят и говорят: «Мы хотим завтра вылететь». Если это вылет из Беларуси, то это, в принципе, реально, если это вылет из России или Украины, то это достаточно рискованно. И мы стараемся переубедить клиентов – отложить даты вылета на чуть более позднее время. Все этапы процесса бронирования могут занять около дня. И, соответственно, клиент физически не может выехать в этот же день в Украину или Россию – это немножко рискованно. Неудобства, связанные с экстренностью вылета, легко компенсируются. На «горящих» турах можно сэкономить от 50 до 200 долларов. Но не всё так сладко, как может показаться, на первый взгляд. Недобросовестные турагенты иногда просто выдают обычные туры с самой низкой ценой за «горящие». Чтобы повысить продажи. Татьяна Губич:

Иногда, к сожалению, бывает, что выбранный отель по «горящей» путёвке – не самый хороший отель. Потому что хорошие отели продаются в первую очередь, а остаётся более невостребованный вариант и, может быть, не самый качественный. Тут, главное, выбрать надёжного оператора, то есть, надёжную принимающую компанию.