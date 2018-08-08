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Суд по делу о гибели рядового Коржича начнётся 8 августа в Минске

08 августа 2018 07:26
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Новости Беларуси. На скамье подсудимых – трое. Они обвиняются в причастности к смерти военнослужащего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщалось ранее, фигуранты дела признали фактическую сторону обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия, то есть настаивают, что не виновны в самоубийстве солдата.

Суд по делу о гибели рядового Коржича начнётся 8 августа в Минске-1

Министр обороны прокомментировал гибель Александра Коржича в Печах

Тело Александра Коржича было обнаружено осенью 2017 года в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. В Следственном комитете по результатам расследования пришли к выводу, что имело место доведение до самоубийства. По факту гибели Коржича возбуждено около 15 уголовных дел, были проведены десятки экспертиз.

# Гибель солдат в армии # общество # Фотофакт

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