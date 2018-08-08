Суд по делу о гибели рядового Коржича начнётся 8 августа в Минске

Новости Беларуси. На скамье подсудимых – трое. Они обвиняются в причастности к смерти военнослужащего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщалось ранее, фигуранты дела признали фактическую сторону обвинения, хотя утверждают, что не имели умысла на такие тяжкие последствия, то есть настаивают, что не виновны в самоубийстве солдата.