Лукашенко: Беларусь готова активизировать сотрудничество с Израилем и возобновить прямое авиасообщение

Беларусь готова активизировать сотрудничество с Израилем по всем направлениям и возобновить прямое авиасообщение. Об этом говорится в послании главы государства, адресованном Президенту Ицхаку Герцогу по случаю празднования Дня независимости Израиля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко подчеркнул, что наши страны объединяют тесные исторические связи. На белорусской земле родились и учились многие видные представители еврейского народа, которые способствовали созданию современного Израиля.

«Беларусь всегда была и остается пространством толерантности и взаимопонимания. Безусловно, этой гостеприимной атмосферой дорожат израильские студенты, которые получают образование в наших учебных заведениях, бизнесмены, которые развивают экономические связи, паломники и многочисленные граждане Израиля, которые посещают своих родственников. Уверен, возобновление прямого авиационного сообщения станет весомым вкладом в увеличение динамики белорусско-израильских контактов», – обратил внимание Президент.

Добрые человеческие отношения и общая история – прочный фундамент для дальнейшего расширения двусторонних связей. Большое значение для белорусов и евреев, которые пережили ужасные испытания и потери в ходе самой кровопролитной войны XX века, имеет праздник Великой Победы.

Оба наших народа выстояли тогда, сумев сохранить свою идентичность, и вместе мы сумеем сберечь память своих мужественных предков во имя мира и безопасности будущих поколений, отметил Александр Лукашенко.