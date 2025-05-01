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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем

01 мая 2025 07:31
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Внимание всей страны сегодня приковано к человеку труда. В Беларуси отмечают Первомай. С праздником соотечественников поздравил Президент, отметив, что успехи во всех сферах – от промышленности и образования до сельского хозяйства и медицины – это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Первомаем-2

«Положенный в основу жизни белорусского народа мирный и созидательный труд является универсальным рецептом благополучия и согласия. Только с опорой на собственные силы и таланты мы построили независимое и успешное государство. В год 80-летия Великой Победы с особой теплотой и признательностью обращаемся к ветеранам войны и труженикам тыла, ко всем, кто восстанавливал страну из руин. Благодаря вашим героизму и самоотверженности сегодня мы строим конкурентную экономику, укрепляем политическую стабильность, в мире и гармонии передаем накопленный опыт молодому поколению», – говорится в поздравлении.

# Праздник в городе

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