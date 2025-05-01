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Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд

01 мая 2025 07:37
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Ежедневно простые белорусы, каждый на своем рабочем месте, вносят вклад в строительство процветающей, независимой и счастливой страны. Традицию масштабно отмечать 1 Мая поддерживают профсоюзы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд-2

Важный фактор успеха белорусской модели общественного развития – социальное партнерство и конструктивный диалог органов власти и профсоюзного движения. Оно в 2025 году отмечает 120-летие. Сегодня 24 тысячи первичных организаций объединяют почти четыре миллиона человек. Все они находятся под надежной защитой профсоюзов.

Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд-4

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:
Сегодня, 1 Мая, мы рассматриваем, прежде всего, как возможность сказать спасибо человеку труда за его созидательный труд. Мы собираемся вместе с нашими социальными партнерами, представителями правительства, представителями объединения нанимателей, показываем, что мы вместе. Поскольку только вместе, вот этим трипартизмом через разные пути, мы можем решить важнейшую задачу – сохранение стабильности в трудовых коллективах, усиление гарантии для наших трудящихся и, как следствие, рост экономики в нашей стране.

Истории Первомая более 100 лет. Отмечают праздник в 140 странах. У нас это не просто добрая традиция, но и государственный праздник. Это дань уважения людям, которые достойно трудятся на пользу не только своей семьи, но и родины. Сегодня по всей стране пройдут гулянья, театрализованные представления и спортивные соревнования.

# Профсоюзы в Беларуси # Вадим Грачев

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