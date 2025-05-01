Грачёв: 1 Мая – это возможность поблагодарить людей за их созидательный труд

Важный фактор успеха белорусской модели общественного развития – социальное партнерство и конструктивный диалог органов власти и профсоюзного движения. Оно в 2025 году отмечает 120-летие. Сегодня 24 тысячи первичных организаций объединяют почти четыре миллиона человек. Все они находятся под надежной защитой профсоюзов.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Сегодня, 1 Мая, мы рассматриваем, прежде всего, как возможность сказать спасибо человеку труда за его созидательный труд. Мы собираемся вместе с нашими социальными партнерами, представителями правительства, представителями объединения нанимателей, показываем, что мы вместе. Поскольку только вместе, вот этим трипартизмом через разные пути, мы можем решить важнейшую задачу – сохранение стабильности в трудовых коллективах, усиление гарантии для наших трудящихся и, как следствие, рост экономики в нашей стране.

Истории Первомая более 100 лет. Отмечают праздник в 140 странах. У нас это не просто добрая традиция, но и государственный праздник. Это дань уважения людям, которые достойно трудятся на пользу не только своей семьи, но и родины. Сегодня по всей стране пройдут гулянья, театрализованные представления и спортивные соревнования.