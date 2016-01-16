Бюджет Минска – 2016: на что и в каком объеме пойдут деньги?

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. В нем отгремели новогодние и рождественские салюты, мы подсчитали, во сколько обошлось нам праздничное настроение. Теперь отрабатываем выходные, зарабатываем на будущее и постигаем науку жить по средствам.

А это действительно наука: четко знать, на что и сколько потратить. Особенно если это касается такого большого хозяйства, как большой город, а значит и каждого из нас.

Сегодня поговорим о бюджете столицы. Каков он в наступившем 2016-ом? Какие основные статьи расходов, то есть на что пойдут деньги? Сколько получит здравоохранение, образование и культура? Сколько выделено на ЖКХ и транспорт?

Итак, бюджет столицы на 2016 год. Об этом поговорим с заместителем начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергеем Бурачевским.