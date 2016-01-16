Циклон «Эмма» в Беларуси: из-за снегопада от электричества отключены 75 населенных пунктов

Новости Беларуси. В Беларусь вслед за «Даниэллой» пришел циклон «Эмма». Из-за снегопада от электричества отключены 75 населенных пунктов, в основном в Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. Наибольшее количество осадков выпало в южных регионах. Для расчистки дорог и уборки снега по всей стране задействованы более 1200 единиц снегоуборочной техники.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора по идеологической работе ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Идут активные работы на кровлях. В связи с тем, что образовываются снежные шапки, образовались наледь, сосульки, 31 вышка работает в жилищном фонде, 200 человек работают. Идет работа по ограждению опасных участков. Так что еще раз призываем граждан быть внимательнее, смотреть, не подходить близко к зданиям, если еще вдруг где-то нет ограждений. Это безопасность граждан.

«Наследила» «Эмма» и в северных районах страны. Коммунальные службы Витебской области усиливают уборочные группы. На дорогах региона сейчас работает более 800 единиц техники и 3,5 тысячи человек. Максимальная высота снежного покрова в Витебске увеличилась до 38 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.