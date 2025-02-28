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Бюджет и инвестпрограмма Минска носят рекордный характер в 2025 году – депутат Мингорсовета

28 февраля 2025 18:25
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О пятилетке качества и о многом другом поговорили с гостем проекта «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов.

Бюджет и инвестпрограмма Минска носят рекордный характер в 2025 году – депутат Мингорсовета-2

Александр Скорина, депутат Минского городского Совета депутатов:
У нас принята очень большая, весомая инвестиционная программа. Что касается бюджета и инвестиционной программы, то они в этом году носят рекордный характер. Бюджет составляет более 11 миллиардов рублей. Инвестиционная программа – почти 1,8 миллиарда рублей.

И со всего бюджета более 2 миллиардов направлено на здравоохранение, более 2,2 миллиарда направлено на образование. Это же, конечно, и строительство новых объектов. Это и капитальный ремонт уже существующих объектов. И, конечно же, обеспечение всех учреждений и здравоохранения, образования качественными материально-техническими ценностями.

# Бюджет Минска # Государственная политика

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