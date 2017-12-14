Heart team: как врачи из Барановичей используют мессенджеры для спасения пациентов

Новости Беларуси. Мобильные технологии на службе у медицины: в Барановичах появилась первая команда врачей, определяющих диагноз и лечение с помощью мессенджера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря онлайн-консилиуму специалисты экономят время, а у пациентов с острыми проблемами сердца больше шансов на спасение.

Андрей Голец, заведующий кабинетом ангиографии Барановичской городской больницы:

Этот доктор получит рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента, доставку в кабинет ангиографии для проведения операции, ориентировочное время доставки пациента. После выложили съемки с результатом оперативного вмешательства.

В этом мобильном чате, как правило, нет смайлов и лишних эмоций – разве что только после успешной операции. В основном кардиограммы да их обсуждения, все коротко и по делу. До того, как экстренный больной попадет на операционный стол, врачи успевают поставить диагноз и решить, как его лечить. И все это онлайн.

Андрей Голец:

В группу на смартфоне нам приходит электрокардиограмма от специалиста, который находится на вызове. Он ее регистрирует, констатирует, что есть инфаркт миокарда (или, как его называют, острый коронарный синдром). Эти съемки отправляет в группу. Пока больной едет на скорой помощи с мигалками, у нас уже готова операционная. Своего рода мобильный консилиум чаще всего начинается со специалиста скорой помощи – первого и одного из важнейших звеньев всей цепи. Александр Горбач в так называемой «сердечной команде» один из первых.

Александр Горбач, врач скорой медицинской помощи:

Во-первых, проходит очень мало времени от катастрофы в сердце до лечения. Пациенты намного лучше после этого восстанавливаются, выживают.

Петр Бутрим, СТВ:

При доставке экстренного больного для операции важна каждая минута и даже секунда. Любой удар сердца может стать последним. И только с помощью командных действий этот процесс можно ускорить. В приемный покой такие пациенты попадают уже фактически с готовым планом лечения. За год через мобильную команду этого ангиографического кабинета прошли десятки экстренных больных.

Ольга Маратканова, заместитель главного врача Барановичской городской больницы:

Это действительно удобно, быстро. Ребята работают энергичные, активные, все увлечены общим делом, все работают на результат. Доктор, который привозит пациента, не чувствует себя просто транспортером, он чувствует себя непосредственным участником.