Heart team: как врачи из Барановичей используют мессенджеры для спасения пациентов
Новости Беларуси. Мобильные технологии на службе у медицины: в Барановичах появилась первая команда врачей, определяющих диагноз и лечение с помощью мессенджера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Благодаря онлайн-консилиуму специалисты экономят время, а у пациентов с острыми проблемами сердца больше шансов на спасение.
Андрей Голец, заведующий кабинетом ангиографии Барановичской городской больницы:
Этот доктор получит рекомендации по дальнейшей тактике ведения пациента, доставку в кабинет ангиографии для проведения операции, ориентировочное время доставки пациента. После выложили съемки с результатом оперативного вмешательства.
В этом мобильном чате, как правило, нет смайлов и лишних эмоций – разве что только после успешной операции. В основном кардиограммы да их обсуждения, все коротко и по делу. До того, как экстренный больной попадет на операционный стол, врачи успевают поставить диагноз и решить, как его лечить. И все это онлайн.
Андрей Голец:
В группу на смартфоне нам приходит электрокардиограмма от специалиста, который находится на вызове. Он ее регистрирует, констатирует, что есть инфаркт миокарда (или, как его называют, острый коронарный синдром). Эти съемки отправляет в группу. Пока больной едет на скорой помощи с мигалками, у нас уже готова операционная.
Своего рода мобильный консилиум чаще всего начинается со специалиста скорой помощи – первого и одного из важнейших звеньев всей цепи. Александр Горбач в так называемой «сердечной команде» один из первых.
Александр Горбач, врач скорой медицинской помощи:
Во-первых, проходит очень мало времени от катастрофы в сердце до лечения. Пациенты намного лучше после этого восстанавливаются, выживают.
Петр Бутрим, СТВ:
При доставке экстренного больного для операции важна каждая минута и даже секунда. Любой удар сердца может стать последним. И только с помощью командных действий этот процесс можно ускорить.
В приемный покой такие пациенты попадают уже фактически с готовым планом лечения. За год через мобильную команду этого ангиографического кабинета прошли десятки экстренных больных.
Ольга Маратканова, заместитель главного врача Барановичской городской больницы:
Это действительно удобно, быстро. Ребята работают энергичные, активные, все увлечены общим делом, все работают на результат. Доктор, который привозит пациента, не чувствует себя просто транспортером, он чувствует себя непосредственным участником.
По правилам период от начала приступа до операции не должен превышать 120 минут. Но если время сократить, то шансов спасти человека больше. Медики из Барановичей эту планку подняли до рекордных 10 минут.