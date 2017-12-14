Новости Беларуси. Еще один документ, за который 14 декабря проголосовали депутаты, привлечет инвестиции в экономику и защитит права собственности инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Составление так называемого «плана приватизации» показало свою неэффективность. В итоге из Закона о приватизации предлагается исключить соответствующие положения. Еще одно новшество: срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет.
Леонид Брич, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике:
Мы знаем сегодня о ситуации, которая была начиная с 2011 года, когда правительством был утвержден трехлетний план приватизации.
В общем-то жизнь показала, что эти планы не сработали.
Лучше предприятие подготовить то, в котором готов инвестор, готов к продаже именно весь пакет документов продажи. Это лучше делать, когда все происходит, будем говорить, по обоюдному желанию государства, инвестора, собственника.