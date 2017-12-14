Новости Беларуси. Еще один документ, за который 14 декабря проголосовали депутаты, привлечет инвестиции в экономику и защитит права собственности инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Составление так называемого «плана приватизации» показало свою неэффективность. В итоге из Закона о приватизации предлагается исключить соответствующие положения. Еще одно новшество: срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет.