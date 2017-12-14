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Срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет

14 декабря 2017 20:47
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Новости Беларуси. Еще один документ, за который 14 декабря проголосовали депутаты, привлечет инвестиции в экономику и защитит права собственности инвесторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Составление так называемого «плана приватизации» показало свою неэффективность. В итоге из Закона о приватизации предлагается исключить соответствующие положения. Еще одно новшество: срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет.

Срок исковой давности по приватизационным сделкам в Беларуси уменьшится с 10 до 3 лет-1

Леонид Брич, заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике:
Мы знаем сегодня о ситуации, которая была начиная с 2011 года, когда правительством был утвержден трехлетний план приватизации.

В общем-то жизнь показала, что эти планы не сработали.

Лучше предприятие подготовить то, в котором готов инвестор, готов к продаже именно весь пакет документов продажи. Это лучше делать, когда все происходит, будем говорить, по обоюдному желанию государства, инвестора, собственника.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Фотофакт # Леонид Брич

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