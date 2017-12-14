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Не надо будет физического присутствия в суде другого государства: белорусам стало проще добиваться алиментов от иностранцев

14 декабря 2017 20:42
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты ратифицировали Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действует документ в отношении 38 стран.

Не надо будет физического присутствия в суде другого государства: белорусам стало проще добиваться алиментов от иностранцев-1

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:
Не надо будет физического присутствия в суде другого государства для признания нашего решения судебного. Необходимо будет подать четкий и понятный список документов по форме, которая так же определена. Этот понятный и исчерпывающий перечень документов подается в Министерство юстиции,

и дальше Министерство юстиции предъявляет уже для признания на территории другого государства.

Вступление в силу на территории Республики Беларусь этой Конвенции делает процедуру взыскания алиментов на территории целого ряда государств, в том числе и Европейского союза, не просто возможной, но и простой, доступной, оперативной и более дешевой.

# общество # Фотофакт # Олег Слижевский # Дети и родители

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