Не надо будет физического присутствия в суде другого государства: белорусам стало проще добиваться алиментов от иностранцев

Новости Беларуси. Белорусские депутаты ратифицировали Конвенцию о международном порядке взыскания алиментов на детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Слижевский, министр юстиции Республики Беларусь:

Не надо будет физического присутствия в суде другого государства для признания нашего решения судебного. Необходимо будет подать четкий и понятный список документов по форме, которая так же определена. Этот понятный и исчерпывающий перечень документов подается в Министерство юстиции,

и дальше Министерство юстиции предъявляет уже для признания на территории другого государства.

Вступление в силу на территории Республики Беларусь этой Конвенции делает процедуру взыскания алиментов на территории целого ряда государств, в том числе и Европейского союза, не просто возможной, но и простой, доступной, оперативной и более дешевой.