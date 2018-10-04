Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов

Новости Беларуси. Пешеходов и велосипедистов призывают стать более заметными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Госавтоинспекция Минщины в эти дни обращает внимание именно этих участников дорожного движения, поскольку в большинстве случаев они сами и являются виновниками.

Инспекторы в рамках специальной акции по предупреждению аварийности с участием пешеходов проводят встречи в учебных заведениях и трудовых коллективах. Организуются дополнительные ночные патрули в наиболее опасных и аварийных местах.



Сергей Рапейко, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Смолевичского РОВД:

Целью данного мероприятия является профилактика ДТП с участием пешеходов, минимизация сезонных негативных проявлений, которые в результате ДТП происходят. В ходе проведения данной акции, сотрудниками отдела ГАИ отрабатываются наиболее опасные участки автодорог, т.е. те места, где, согласно анализу аварийности, происходит наибольшее количество ДТП с участием пешеходов.