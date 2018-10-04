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Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов

04 октября 2018 18:39
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Новости Беларуси. Пешеходов и велосипедистов призывают стать более заметными, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов-1

Госавтоинспекция Минщины в эти дни обращает внимание именно этих участников дорожного движения, поскольку в большинстве случаев они сами и являются виновниками.

Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов-4

Инспекторы в рамках специальной акции по предупреждению аварийности с участием пешеходов проводят встречи в учебных заведениях и трудовых коллективах. Организуются дополнительные ночные патрули в наиболее опасных и аварийных местах.

Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов-7


Сергей Рапейко, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Смолевичского РОВД:
Целью данного мероприятия является профилактика ДТП с участием пешеходов, минимизация сезонных негативных проявлений, которые в результате ДТП происходят. В ходе проведения данной акции, сотрудниками отдела ГАИ отрабатываются наиболее опасные участки автодорог, т.е. те места, где, согласно анализу аварийности, происходит наибольшее количество ДТП с участием пешеходов.

Быть заметнее. ГАИ проводит акцию по предупреждению ДТП с участием пешеходов-9

Максимальная бдительность требуется от пешеходов и велосипедистов на дорогах, особенно сейчас, в связи с изменениями условий погоды. Темнеет раньше, довольно резкие перепады температуры делают дорожное покрытие скользким, и в случае, если пешеход не обозначен фликером, водитель не всегда может быстро среагировать.

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# Правила безопасности # общество # Сергей Рапейко # Фотофакт

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