15-летний прохожий бросился в воду и вытащил мальчика на берег. История спасения ребенка в Минске

Новости Беларуси. Состояние мальчика, которого в эти выходные спасли в Свислочи, оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 30 октября сообщили во 2-й городской детской больнице.

Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Он находится в состоянии медикаментозного сна. По словам очевидцев, школьник находился в воде около 3 минут.

Василий Бараш, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 2 городской детской клинической больницы:

Возможно, положительно скажется то, что время года – поздняя осень. Вода холодная, а гипотермия всегда в какой-то степени защищает организм. Сегодня ситуация контролируемая, и сию минуту жизни ребенка, мы считаем, ничего не угрожает.

В плане последствий, восстановления центральной нервной системы – время покажет.

По факту происшествия милиция проводит проверку.

Напомним, ЧП произошло на набережной Свислочи в районе Комсомольского озера. Бригаде скорой медицинской помощи мальчик был передан без дыхания и сердцебиения. Но врачам удалось запустить сердце ребенка. Спас ребенка случайный прохожий – первокурсник минского колледжа. Он, не раздумывая, бросился в воду и вытащил ребенка на берег.