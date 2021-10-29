Витебские учёные разработали новую вакцину для животных. Препаратом заинтересовались зарубежные специалисты

Новости Беларуси. Ученые Витебской государственной ветеринарной академии разработали вакцину для сохранности животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препарат предназначен для профилактики респираторных и желудочно-кишечных заболеваний у телят.
Специалисты называют это прорывом в отечественной ветеринарии. Вакцина была разработана за короткие сроки и показала высокую эффективность. Цена вопроса в разы уступает заграничным аналогам. За три месяца уже было выпущено более миллиона доз вакцины. В приобретении препарата заинтересовались и зарубежные специалисты.
Петр Красочко, заведующий кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Эта вакцина, в принципе, позволяет купировать процесс в хозяйствах и не допустить заболевания. Дело в том, что у нас в республике против этих инфекций вакцинируют в основном импортными вакцинами. Например, инфекционный ринотрахеит – вакцинируется больше 2,5 миллионов голов, вирусная диарея – тоже больше 2 миллионов. Это в основном импортные вакцины. Благодаря тому, что это отечественная вакцина, этот показатель еще больше возрастет, и, соответственно, повысится эффективность ведения животноводства.
«БольшеВАК» – не единственная разработка витебских ученых. Пять видов вакцины сейчас проходят регистрационные испытания.