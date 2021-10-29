Витебские учёные разработали новую вакцину для животных. Препаратом заинтересовались зарубежные специалисты

Новости Беларуси. Ученые Витебской государственной ветеринарной академии разработали вакцину для сохранности животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препарат предназначен для профилактики респираторных и желудочно-кишечных заболеваний у телят.

Специалисты называют это прорывом в отечественной ветеринарии. Вакцина была разработана за короткие сроки и показала высокую эффективность. Цена вопроса в разы уступает заграничным аналогам. За три месяца уже было выпущено более миллиона доз вакцины. В приобретении препарата заинтересовались и зарубежные специалисты.