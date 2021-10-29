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Витебские учёные разработали новую вакцину для животных. Препаратом заинтересовались зарубежные специалисты

29 октября 2021 08:22
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Новости Беларуси. Ученые Витебской государственной ветеринарной академии разработали вакцину для сохранности животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Препарат предназначен для профилактики респираторных и желудочно-кишечных заболеваний у телят.

Специалисты называют это прорывом в отечественной ветеринарии. Вакцина была разработана за короткие сроки и показала высокую эффективность. Цена вопроса в разы уступает заграничным аналогам. За три месяца уже было выпущено более миллиона доз вакцины. В приобретении препарата заинтересовались и зарубежные специалисты.

Витебские учёные разработали новую вакцину для животных. Препаратом заинтересовались зарубежные специалисты-1

Петр Красочко, заведующий кафедрой эпизоотологии и инфекционных болезней Витебской государственной академии ветеринарной медицины:
Эта вакцина, в принципе, позволяет купировать процесс в хозяйствах и не допустить заболевания. Дело в том, что у нас в республике против этих инфекций вакцинируют в основном импортными вакцинами. Например, инфекционный ринотрахеит вакцинируется больше 2,5 миллионов голов, вирусная диарея – тоже больше 2 миллионов. Это в основном импортные вакцины. Благодаря тому, что это отечественная вакцина, этот показатель еще больше возрастет, и, соответственно, повысится эффективность ведения животноводства.

Витебские учёные разработали новую вакцину для животных. Препаратом заинтересовались зарубежные специалисты-4

«БольшеВАК» – не единственная разработка витебских ученых. Пять видов вакцины сейчас проходят регистрационные испытания.

# Ученые # общество # Петр Красочко # Фотофакт

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