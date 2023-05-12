Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый, свежий и очень полезный салат.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый, свежий и очень полезный салат.
Тонко порежем курицу и обжарим на сковородке.
Для обжаривания курицы я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него очень высокая степень горения, и оно не имеет никаких запахов.
Отправляем курицу на сковородку.
После сырой курицы обязательно поменяйте или помойте доску и нож.
Нарезаем огурцы. Сначала вдоль, а потом наискосок длинными полосочками. Перекладываем огурец в салатник и нарезаем свеклу. Из свеклы нужны точно такие же полоски, как из огурца. Отправляем свеклу к огурцам.
Нам понадобятся льняные семечки, соль и перец, сок лимона. Выдавливаем через руку, чтобы косточки не попали в салат. И добавляем греческий йогурт. Все перемешиваем.
Сервируем на тарелку. Завтрак готов!
*На правах рекламы.