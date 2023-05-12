Прямой эфир

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака

12 мая 2023 08:36
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим быстрый, свежий и очень полезный салат.  

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-1

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-3

Тонко порежем курицу и обжарим на сковородке.  

Для обжаривания курицы я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него очень высокая степень горения, и оно не имеет никаких запахов.  

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-6

Отправляем курицу на сковородку.  

После сырой курицы обязательно поменяйте или помойте доску и нож.  

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-9

Нарезаем огурцы. Сначала вдоль, а потом наискосок длинными полосочками. Перекладываем огурец в салатник и нарезаем свеклу. Из свеклы нужны точно такие же полоски, как из огурца. Отправляем свеклу к огурцам.  

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-12

Нам понадобятся льняные семечки, соль и перец, сок лимона. Выдавливаем через руку, чтобы косточки не попали в салат. И добавляем греческий йогурт. Все перемешиваем.  

Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака-15

Сервируем на тарелку. Завтрак готов!  

*На правах рекламы.  

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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