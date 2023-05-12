Быстрый салат с курицей и овощами. Рассказываем рецепт полезного завтрака

Для обжаривания курицы я использую рапсовое масло Oily производства «Агропродукт». У него очень высокая степень горения, и оно не имеет никаких запахов.

Нарезаем огурцы. Сначала вдоль, а потом наискосок длинными полосочками. Перекладываем огурец в салатник и нарезаем свеклу. Из свеклы нужны точно такие же полоски, как из огурца. Отправляем свеклу к огурцам.