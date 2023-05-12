В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории

Новости Беларуси. Проект в сфере патриотического воспитания дошкольников реализуется в детском саду поселка Большевик Гомельского района. Здесь открыта комната памяти военной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От идеи до ее реализации и первых экскурсий по мини-музею прошло всего четыре месяца. Кропотливую работу по поиску экспонатов провели не только воспитатели детского сада, но и родители малышей. В комнате памяти представлен период от начала войны до Великой Победы.

Светлана Балабанович, заведующая Большевикским санаторным детским садом:

Только начиная с дошкольного возраста мы можем сформировать у детей патриотическое воспитание. А ведь у дошколят наглядно-образное представление. И когда они пришли в нашу комнату, они видят, они могут это пощупать, они могут взять этот блиндаж, посмотреть, из чего он сделан. Сегодня мы детям рассказываем не только на словах. Это важно.

Тематические стенды, макеты, диорамы, десятки фотографий и копий документов – это и многое другое можно увидеть в небольшом помещении. Самые маленькие жители Большевика уже знают многих героев Великой Отечественной.

Кира Бабкова, воспитанница Большевикского санаторного детского сада:

Мой дедушка воевал на страшной войне и победил.

Андрей Железко, воспитанник Большевикского санаторного детского сада:

В нашей комнате есть дед Талаш. Это дедушка, который, когда был на войне, был такой спецназ по маскировке. Он замаскировал свой дом, сделал маленькую палатку и маленький костер, чтобы его не нашли.