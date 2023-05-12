Прямой эфир

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории

12 мая 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Проект в сфере патриотического воспитания дошкольников реализуется в детском саду поселка Большевик Гомельского района. Здесь открыта комната памяти военной истории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-1

От идеи до ее реализации и первых экскурсий по мини-музею прошло всего четыре месяца. Кропотливую работу по поиску экспонатов провели не только воспитатели детского сада, но и родители малышей. В комнате памяти представлен период от начала войны до Великой Победы.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-3

Светлана Балабанович, заведующая Большевикским санаторным детским садом:  
Только начиная с дошкольного возраста мы можем сформировать у детей патриотическое воспитание. А ведь у дошколят наглядно-образное представление. И когда они пришли в нашу комнату, они видят, они могут это пощупать, они могут взять этот блиндаж, посмотреть, из чего он сделан. Сегодня мы детям рассказываем не только на словах. Это важно.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-5

Тематические стенды, макеты, диорамы, десятки фотографий и копий документов – это и многое другое можно увидеть в небольшом помещении. Самые маленькие жители Большевика уже знают многих героев Великой Отечественной.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-7

Кира Бабкова, воспитанница Большевикского санаторного детского сада:  
Мой дедушка воевал на страшной войне и победил.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-9

Андрей Железко, воспитанник Большевикского санаторного детского сада:  
В нашей комнате есть дед Талаш. Это дедушка, который, когда был на войне, был такой спецназ по маскировке. Он замаскировал свой дом, сделал маленькую палатку и маленький костер, чтобы его не нашли.  

В детском саду в Гомельском районе открыли комнату памяти военной истории-11

Открытие экспозиции – еще одно свидетельство, что память о подвиге белорусского народа жива. Это первый подобный проект среди дошкольных учреждений региона.  

# Великая Отечественная война # Новости Гомеля и Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Лучшую медицинскую сестру Витебской области выберут 12 мая
12 мая 2023 07:29

Лучшую медицинскую сестру Витебской области выберут 12 мая

Первый республиканский форум женщин-предпринимателей открывается 12 мая в Минске
12 мая 2023 06:28

Первый республиканский форум женщин-предпринимателей открывается 12 мая в Минске

Почти семь лет в скитаниях. В какую кабалу попали дольщики «Грушевского посада» и есть ли выход из непростой ситуации?
11 мая 2023 19:13

Почти семь лет в скитаниях. В какую кабалу попали дольщики «Грушевского посада» и есть ли выход из непростой ситуации?