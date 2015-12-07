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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на 7 декабря

07 декабря 2015 07:06
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Новости Беларуси. Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси. Тому причиной – сильный ветер. Его порывы во многих районах, в том числе и Минске, 7 декабря усилятся до шквалистых. А на севере республики будут достигать 23 метров в секунду.

Минувшей ночью в Гродненской области непогода стала причиной отключения энергоснабжения в десятке населенных пунктов. Восстановительные работы продолжаются.

В МЧС напоминают о мерах безопасности. В частности, сильный ветер может стать причиной падения деревьев, повреждения кровель зданий и сооружений. На данный момент сообщений о подобных случаях не поступало, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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