Муковозчик: в Беларуси мы всё делаем для себя, и демократия потому у нас настоящая, что – для себя

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Знаете, а ведь демократы из Америки не признают белорусов в Беларуси демократами. Честно говоря, они и равными себе белорусов не признают, разве только на словах, да и то не всегда.

«Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко, которые завершились в Беларуси». Это было напечатано в пресс-релизе официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. И есть нюанс: было напечатано еще до официального оглашения итогов выборов. То есть все это было написано заранее. Может, год назад. Может, и все четыре.