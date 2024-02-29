Муковозчик: в Беларуси мы всё делаем для себя, и демократия потому у нас настоящая, что – для себя

Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Почему белорусам по барабану очередное, заранее заготовленное мнение с той стороны океана – полностью читайте здесь.
Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».
Почему белорусам по барабану очередное, заранее заготовленное мнение с той стороны океана – полностью читайте здесь.
Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Знаете, а ведь демократы из Америки не признают белорусов в Беларуси демократами. Честно говоря, они и равными себе белорусов не признают, разве только на словах, да и то не всегда.
«Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко, которые завершились в Беларуси». Это было напечатано в пресс-релизе официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. И есть нюанс: было напечатано еще до официального оглашения итогов выборов. То есть все это было написано заранее. Может, год назад. Может, и все четыре.
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