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Муковозчик: в Беларуси мы всё делаем для себя, и демократия потому у нас настоящая, что – для себя

29 февраля 2024 17:24
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Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Муковозчик рассуждает о том, что «Накипело».

Почему белорусам по барабану очередное, заранее заготовленное мнение с той стороны океана – полностью читайте здесь.

Муковозчик: в Беларуси мы всё делаем для себя, и демократия потому у нас настоящая, что – для себя-1

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Знаете, а ведь демократы из Америки не признают белорусов в Беларуси демократами. Честно говоря, они и равными себе белорусов не признают, разве только на словах, да и то не всегда.

«Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко, которые завершились в Беларуси». Это было напечатано в пресс-релизе официального представителя Госдепартамента Мэтью Миллера. И есть нюанс: было напечатано еще до официального оглашения итогов выборов. То есть все это было написано заранее. Может, год назад. Может, и все четыре.

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик

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