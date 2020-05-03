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«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е

03 мая 2020 19:26
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Новости Беларуси. Впервые наша страна ощутимый объем иностранной помощи стала получать после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси

Тогда еще не было отлаженных механизмов, гуманитарку получали, опираясь на личные связи и «честное слово».

«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е-1

Сегодня, конечно, многое поменялось, но по-прежнему есть те, кто, как герой нашего сюжета, Геннадий Корецкий, руководитель благотворительного объединения «Дети Чернобыля», не один десяток лет помогает «состыковать» тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее оказать.

«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е-4

Геннадий Корецкий, председатель международного благотворительно общественного объединения «Помощь детям Чернобыля»:
Когда я первый раз вез гуманитарную помощь из Минска (она пришла тогда военными бортами из Германии), никакой отчетности, никаких документов. Мы сами тогда все это делали. Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами, с чиновниками – все было. Потом это все прошло.

«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е-7

Одежда, медицинское оборудование с пометкой б/у – 30 лет назад гуманитарная помощь была именно такой, и все равно приравнивалась к «скорой» для тех, кто нуждался. В 90-е таких было много. Сейчас превалируют запросы иного толка – спонсорскую помощь ждут, чтобы развиваться, а не закрывать базовые потребности.

«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е-10

Геннадий Корецкий:
Сейчас мы пытаемся работать в комплексе. То есть если мы говорим о здравоохранении, то мы начинаем с «а давайте-ка мы отправим врачей на стажировку». Или примем иностранных врачей здесь.

«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е-13

Если говорить об оздоровлении детей, больше 130 тысяч детей отправили. Дети, которые имеют какие-либо заболевания, тот же сахарный диабет – да, есть и такие группы – они выезжают, но выезжают с врачами. Там идет обмен, конкретный обмен между врачами.

Обмен спортивными командами. Не только наши туда едут, итальянцы приезжали к нам уже неоднократно.

# Государственная социальная политика # общество # Геннадий Корецкий # Александр Добриян # Фотофакт

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