«Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами». Как возили гуманитарную помощь в 90-е

Новости Беларуси. Впервые наша страна ощутимый объем иностранной помощи стала получать после аварии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Расширяется понятие иностранной безвозмездной помощи». Как изменится работа с гуманитарной помощью в Беларуси Тогда еще не было отлаженных механизмов, гуманитарку получали, опираясь на личные связи и «честное слово».

Сегодня, конечно, многое поменялось, но по-прежнему есть те, кто, как герой нашего сюжета, Геннадий Корецкий, руководитель благотворительного объединения «Дети Чернобыля», не один десяток лет помогает «состыковать» тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто может ее оказать.

Геннадий Корецкий, председатель международного благотворительно общественного объединения «Помощь детям Чернобыля»:

Когда я первый раз вез гуманитарную помощь из Минска (она пришла тогда военными бортами из Германии), никакой отчетности, никаких документов. Мы сами тогда все это делали. Было страшно: никакого законодательства, бандиты, проблемы со складами, с чиновниками – все было. Потом это все прошло.

Одежда, медицинское оборудование с пометкой б/у – 30 лет назад гуманитарная помощь была именно такой, и все равно приравнивалась к «скорой» для тех, кто нуждался. В 90-е таких было много. Сейчас превалируют запросы иного толка – спонсорскую помощь ждут, чтобы развиваться, а не закрывать базовые потребности.

Геннадий Корецкий:

Сейчас мы пытаемся работать в комплексе. То есть если мы говорим о здравоохранении, то мы начинаем с «а давайте-ка мы отправим врачей на стажировку». Или примем иностранных врачей здесь.