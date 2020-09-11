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Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания

11 сентября 2020 13:37
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Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые 10 сентября сорвали флаг с административного здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что они были пьяны. Прибор показал около 2 промилле алкоголя. И оба имели в прошлом судимости.

Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания-1

Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания-3

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами.  

Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания-6

Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания-8

Я был в алкогольном опьянении в общественном месте. Это раз. Во-вторых, я снял национальный флаг Республики Беларусь.

Для чего вы это сделали?  

Для чего? Нет никакой идеологии, смысла, вообще. Хочется чего-то нового.  

# Национальная безопасность # общество # Ирина Мартьянова # Фотофакт

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