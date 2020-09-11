Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания
Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые 10 сентября сорвали флаг с административного здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выяснилось, что они были пьяны. Прибор показал около 2 промилле алкоголя. И оба имели в прошлом судимости.
Действиям задержанных следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами.
Я был в алкогольном опьянении в общественном месте. Это раз. Во-вторых, я снял национальный флаг Республики Беларусь.
Для чего вы это сделали?
Для чего? Нет никакой идеологии, смысла, вообще. Хочется чего-то нового.