Был в алкогольном опьянении. Хочется чего-то нового. Молодой человек объяснил, зачем снял флаг с административного здания

Выяснилось, что они были пьяны. Прибор показал около 2 промилле алкоголя. И оба имели в прошлом судимости.

Новости Беларуси. В Минске задержаны двое молодых людей, которые 10 сентября сорвали флаг с административного здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действиям задержанных следователи дали правовую оценку. Возбуждено уголовное дело за надругательство над государственными символами.

Я был в алкогольном опьянении в общественном месте. Это раз. Во-вторых, я снял национальный флаг Республики Беларусь.

Для чего вы это сделали?

Для чего? Нет никакой идеологии, смысла, вообще. Хочется чего-то нового.