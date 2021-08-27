«А коляску всё-таки продали?» Как обычная сделка обернулась для женщины потерей крупной суммы денег

Новости Беларуси. В Беларуси более чем на 70 % увеличилось количество киберпреступлений, связанных с хищением денежных средств. Из 10 тысяч кибератак 9 тысяч направлены на белорусов. Цель – выманить личные сбережения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мошенники подстраиваются под новые условия и меняют тактику. Если раньше чаще всего они представлялись сотрудниками банков, то теперь действуют наглее: человеку звонят якобы следователи, которые расследуют уголовное дело. При этом связываются через мессенджеры, чем невольно выдают себя с головой. Но не все белорусы пока еще могут чувствовать эту грань. Как не поддаться на обман, расскажет Кристина Протосовицкая.

Потерпевшая от действий киберпреступников:

Мне позвонили на мобильный телефон, представились представителями силовых структур и предложили поучаствовать в спецоперации. Нужно было изобличить представителей банка, нечистоплотных на руку. Для этого мне нужно было перевести на определенный счет денежную сумму. Достаточно серьезную. Нужных денег у меня не было, и мне пришлось взять для этого кредит. Меня заверили, что деньги все застрахованы.

Лжесотрудники правоохранительных органов были настойчивы, последовательны и убедительны. Настолько, что женщина оформила три кредита на сумму 17 тысяч белорусских рублей. Все, чтобы изобличить бесчеловечных преступников, которые наживаются на бедных пенсионерах. Такова была легенда. После того как дело оказалось сделанным, связь с участниками псевдоспецоперации оборвалась. А жительница областного центра обратилась уже к настоящим следователям. Правда, будучи должной круглую сумму денег. По словам потерпевшей, этот резонансный случай должен стать наукой для каждого.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Первое – не реагируйте на звонки и сообщения в мессенджерах от незнакомых контактов. Второе – обратите внимание обязательно на префикс: если он иностранный, это уже должно вызвать сомнения (конечно, если вы не ждете звонка от родственников из-за границы). Третье – усвойте и запомните: ни милиция, ни Следственный комитет, ни тем более Комитет госбезопасности никогда не будут выведывать у вас личную информацию через мессенджер или звонок. Всю необходимую информацию они получат от вас лично.

С начала 2021 года на территории Брестской области совершили больше тысячи хищений личных средств путем киберобмана. На рекордную сумму – больше 1 миллиона рублей. Вор, хоть и виртуальный, бьет по кошельку вполне реально. Идти по следу киберпреступников непросто – расследования длятся годами. Ниточки уходят за рубеж. Если раньше география включала Россию и Украину, то теперь это еще Литва и Латвия.

Андрей Глинский, заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома:

Бывают случаи, когда они на имя тех же потерпевших, у кого они похитили деньги, открывают дополнительные виртуальные счета и используют их для хищения денежных средств других людей, потому что они остаются подконтрольными. После чего, принимая во внимание, что банковская система прозрачная и платежи могут осуществляться в любую страну мира, и принимая во внимание развитие криптовалют современных, найти злоумышленников зачастую бывает очень тяжело, потому что в конечном счете денежные средства могут оседать где-нибудь за пределами РБ. Еще один механизм обмана – это создание фальшивого сайта, дубликата популярных интернет-площадок. Так, продажа детской коляски в Бресте обернулась для молодой мамы потерей всех денег на счетах. Псевдопокупатель заманивает сначала в мессенджер, а в нем присылает ссылку на сайт-паразит, который ворует данные о банковской карте и паролях.

Потерпевшая от действий киберпреступников:

Вполне адекватный мужчина, который был заинтересован в покупке. Вел строгую переписку чисто по факту: что он заинтересован, что у них с женой родился ребенок, что им действительно очень срочно нужна коляска. Жена не может вести переписки, так как находится в роддоме. Вот такая ситуация.