70% продукции – на экспорт. Какое производство появится в Копыльском районе?
Новости Беларуси. В Копыльском районе реализуют сразу несколько инновационных проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самый крупный – строительство фермы по выращиванию и переработке мяса индейки – реализует агрокомбинат «Дзержинский» недалеко от агрогородка Песочное.
Еще один перспективный для региона проект, но уже на базе сыродельного комбината, – цех по производству сухого быстрорастворимого молока. Его стоимость более 30 миллионов рублей. В рамках реализации проекта предусматривается производство сухих быстрорастворимых смесей на молочной основе. Потребителями конечного продукта станут мини-пекарни, кондитерские фабрики, торговые сети и региональные молокозаводы.
Светлана Лосик, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
На данном предприятии планируется создание более 23 рабочих мест. Средний удельный вес добавленной стоимости на одного работающего составит более 86 тысяч рублей. Организация данного производства в Республике Беларусь позволит снизить предприятиям торговли и общественного питания зависимость от импорта, наладить производство отечественного товара и повысить потребительский спрос среди населения.
Реализация проекта позволит предприятию производить конкурентоспособный и импортозамещающий товар. Около 70 % продукции будет поставляться на экспорт. Сдадут объект уже в 2023 году.