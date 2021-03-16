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70% продукции – на экспорт. Какое производство появится в Копыльском районе?

16 марта 2021 17:29
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Новости Беларуси. В Копыльском районе реализуют сразу несколько инновационных проектов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самый крупный – строительство фермы по выращиванию и переработке мяса индейки – реализует агрокомбинат «Дзержинский» недалеко от агрогородка Песочное.

70% продукции – на экспорт. Какое производство появится в Копыльском районе?-1

Еще один перспективный для региона проект, но уже на базе сыродельного комбината, – цех по производству сухого быстрорастворимого молока. Его стоимость более 30 миллионов рублей. В рамках реализации проекта предусматривается производство сухих быстрорастворимых смесей на молочной основе. Потребителями конечного продукта станут мини-пекарни, кондитерские фабрики, торговые сети и региональные молокозаводы.

70% продукции – на экспорт. Какое производство появится в Копыльском районе?-4

Светлана Лосик, заместитель председателя Копыльского райисполкома:
На данном предприятии планируется создание более 23 рабочих мест. Средний удельный вес добавленной стоимости на одного работающего составит более 86 тысяч рублей. Организация данного производства в Республике Беларусь позволит снизить предприятиям торговли и общественного питания зависимость от импорта, наладить производство отечественного товара и повысить потребительский спрос среди населения.

70% продукции – на экспорт. Какое производство появится в Копыльском районе?-7

Реализация проекта позволит предприятию производить конкурентоспособный и импортозамещающий товар. Около 70 % продукции будет поставляться на экспорт. Сдадут объект уже в 2023 году.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Светлана Лосик # Фотофакт

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